▲有2百多年歷史的大直植福宮，是張忠謀喜歡拜的廟。（圖／翻攝自大直植福宮臉書）

郭台銘的起家廟！過年必拜板橋慈惠宮

國道3號下竹山交流道243K⇔左轉經竹山秀傳醫院⇔往山腳圓環(有紫南宮Q版指示牌)⇔右轉經過7-11⇔直行約3公里⇔

左邊社寮警察局⇔左轉直行約200公尺⇔到達【竹山紫南宮】。



大眾運輸：由於過年期間交通擁擠（農曆正月初一～農曆正月十五日），為了避免塞車，請盡量搭乘大眾運輸工具。



一、搭乘高鐵香客：搭高鐵至台中烏日站⇔徙步至台灣好行公車站⇔至竹山交流道下⇔轉搭紫南宮免費接駁車。

二、搭乘台鐵香客：臺中火車站(神鑑大樓原金莎百貨)(台灣好行公車站)⇔(去程)民興公園/(回程)公館里⇔大慶火車站⇔高鐵台中站⇔竹山交流道⇔轉搭紫南宮免費接駁車。



免費接駁車時間



一、 起程：每天早上08：35至下午4：35每個小時一班免費接駁車，由竹山交流道接香客到紫南宮，候車地點在「車壟埔斷層教育園區內」的「警衛室」旁。

二、 回程：每天早上9：00至下午5：00每個小時一班免費接駁車，由紫南宮載送香客到竹山交流道，候車地點在紫南宮戲台旁。





科技教父張忠謀的私房名單 大直植福宮、新竹普天宮

科技業隱藏版 拜雷神護機房

金馬奔騰迎新春！農曆春節期間，許多民眾最愛走春行程莫過於到各大廟宇祈福，除了求平安，更希望在馬年能馬上有錢、財源廣進。若想求財運，跟著身價千億的企業大老們拜準沒錯。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點了台積電創辦人張忠謀、鴻海創辦人郭台銘大老闆最愛造訪的財神廟，讓您在新春期間也能按圖索驥，與大老闆們一同承接鼎盛財氣。說到企業家郭台銘，最為人津津樂道的便是位於新北板橋的慈惠宮。據傳郭台銘幼時隨家人借住在慈惠宮廂房長達9年，而他當年睡覺的位置，經地理師指點正是廟中的財位，後來該處改建為五路財神殿，也讓慈惠宮被視為鴻海帝國的「起家廟」。每年農曆正月初一，郭台銘幾乎都會帶領家人回此參拜，這裡也因此成為許多股民、上班族必訪的求財聖地。此外，擁有三百年歷史的北投關渡宮也是郭董的愛廟。關渡宮以「財神洞」聞名，洞內供奉五路財神，綿延的洞穴象徵財源廣進。據瞭解，郭董常在參拜後順道造訪附近的老牌牛肉麵店，相當接地氣。而南投著名的竹山紫南宮，郭台銘也曾親自前往恭請金雞回家供奉，並不定期指派公司高層前往還願，可見其虔誠。半導體教父張忠謀的參拜路線則顯得低調而充滿地緣特色。位於台北大直豪宅區的植福宮，隱身在繁華商圈旁，已有兩百多年歷史，主祀福德正神土地公。因鄰近大直名人巷，包括張忠謀、美麗華黃家、廣達副董梁次震等大老闆都是虔誠信徒，被譽為大直富豪守護神。而位於新竹科學園區旁的新竹普天宮，則被視為竹科人的精神支柱。該廟著名的超級大關公像不僅是地標，更吸引了張忠謀、聯電曹興誠等科技大老前往參拜。據傳普天宮的關聖帝君對鎮守財庫、斬斷小人特別靈驗，是許多竹科工程師求職、求升遷的必拜之處。除了傳統財神，科技業還有一間獨特的口袋名單，新北中和的霹靂宮。這裡主祀雷聲普化天尊（雷神），由於科技業最怕跳電、缺電，因此许多大老闆會特地來此祈求供電穩定、產線順暢，意外成為科技圈祈求財路不斷電的秘境。無論是郭董的媽祖緣，還是張忠謀的土地公信仰，這些大老闆們在商場運籌帷幄之餘，也透過信仰尋求心靈寄託。在馬年新春不妨跟隨大老闆的腳步，到這些廟宇走走，沾沾貴氣與財氣。