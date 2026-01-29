我是廣告 請繼續往下閱讀

▲始源親自轉發粉絲祈福儀式影片。（圖／IG@siwonchoi）

韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）出道20年，其中成員崔始源以家財萬貫在粉絲之間非常有名，甚至有著「只要對視到就會發財」的相關傳聞，因此也被E.L.F.（粉絲名）「供奉」為財神，只要拿著崔始源的照片、小卡就會獲得好運、財運。日前團體在高雄巨蛋舉辦演唱會時，大批粉絲在場外繞著始源的「照片柱子」祈福，想不到真的順利在尾牙上中獎，直呼「比花木蘭老祖宗神！」上週，SJ在高雄巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會《Super Show 10》，為了讓粉絲更有活動參與感，主辦方特別在場外設置了成員四面看板，吸引許多粉絲前往打卡，因為日子靠近農曆年前，正值尾牙之際，因此大批粉絲開始在始源的柱子身邊圍圈，形成了「繞始源柱求發財、好運」的奇觀，相關影片開始在網路上瘋傳。而財神本人始源也是網速超快，馬上就看到了粉絲的祈福儀式影片，他直接轉發到IG限時動態上，不過他本人不了解台灣傳統信仰儀式，因此一臉問號的打上了3個「🤔」emoji，甚至直接詢問粉絲：「他們在做什麼？」為此粉絲也紛紛回應「在求好運！因為你是好運的代表」、「繞著有錢的人轉，氣場會相互影響，就會變得有錢」、「因為你是幸運神！」而繞柱並不是從本次SJ高雄場才發起的活動，起源是去年11月的台北大巨蛋演唱會，有粉絲在社群分享拿著小卡跟場外始源柱子拍照後，不僅發票中大獎，刮刮樂也順利回本，因此在粉絲間掀起一股「不跟本命拍照，也要去跟財（始源）神拍照求好運」的儀式，甚至有拜完的粉絲表示，「始源比花木蘭老祖宗還靈！」