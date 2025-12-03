我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵（左）和陶晶瑩聊到SJ的演唱會，意外得知她7點就要睡覺。（圖／翻攝自YouTube 飛碟聯播網）

陳意涵在陶晶瑩主持的廣播節目《陶色新聞》中聊到上週在許瑋甯婚禮上的趣事，陳意涵在婚禮上一直坐在陶晶瑩的位置，只為了跟導演馮家瑞（胖哥）聊天，陶晶瑩問起是什麼時候跟馮家瑞合作，陳意涵意外聊到多年前與東海、始源合作的偶像劇《華麗的挑戰》，直到現在，每次SJ（Super Junior）有演唱會，都會邀請陳意涵，但陳意涵笑說自己7點就要睡，還得看時間。陳意涵參加邱澤、許瑋甯的婚禮，跟她同桌除了陶晶瑩和女兒荳荳，還有霍建華、林心如以及導演馮家瑞，陶晶瑩虧陳意涵整晚都跟她搶位置，「因為妳在跟胖哥聊天，你們那齣劇叫什麼？你們的合作。」陳意涵提到，「最早嗎？就是跟始源、東海的那個，他們都很愛胖哥，每次來都會找我們一起吃飯，他們真的是很暖心。」陶晶瑩問她有沒有去SJ在大巨蛋的演唱會，陳意涵說，「他們每次都有約。」話還沒講完，陶晶瑩就說，「妳都睡著了！因為妳7點多要上床，不能到那麼晚。」陳意涵不好意思地小聲說，「對對對。」陳意涵在許瑋甯的婚禮上坐整晚，要不是陶晶瑩有拍到她哭，很多人都不知道她有去參加，陳意涵說因為現在的網友很毒舌，拍照的時候稍微碰到就會被說沒邊界感，她擔心自己也被批評，乾脆整個晚上都坐著，也不要跟其他人有過多的互動。