馬來西亞近年觀光人潮回溫，但一宗疑似中國遊客破壞海洋生態的事件，引發輿論關注。一名女遊客在社群平台爆料，指在大馬潛水期間目睹中國人多次干擾甚至傷害海洋生物，包括拖拽極危物種玳瑁、捏斷珊瑚及捏死海兔，行為令人震驚，全球潛水培訓機構PADI已表示正展開調查。據了解，爆料者小青前往馬來西亞知名潛水勝地仙本那旅遊，期間與一名約50歲的中國男子同船潛水。她指出，2025年12月31日親眼看到該男子在水下拖拽一隻玳瑁；至2026年1月3日，對方又徒手捏死一隻大型藍色海兔，並戴著棉線手套觸摸、踢斷珊瑚，嚴重違反潛水守則。玳瑁屬於極危物種，受到國際保護；珊瑚與海兔亦是脆弱的海洋生態成員。潛水界普遍規定「不觸摸、不干擾、不帶走」為基本守則，以避免對生態系統造成不可逆傷害。相關行為一旦屬實，恐涉及當地法律責任。小青表示，上岸後已向涉事男子所屬潛水店反映情況，但對方以「保護客戶隱私」為由，拒絕公開男子潛水證號等資料，亦未有即時報警處理。事件曝光後，引發網民批評，認為應加強潛水倫理教育與監管。隨著中國旅客赴馬旅遊人數增加，如何兼顧旅遊發展與環境保護成為當地面臨的重要課題。專家指出，海洋生態復原緩慢，一次不當觸碰都可能造成長期破壞，潛水活動更需高度自律與專業指導。