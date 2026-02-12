我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典（中）、Lulu（右）回應鴻海董事長劉揚偉，稱打算要把小孩取名為「陳鴻海」。（圖／天地合娛樂提供）

▲謝金燕在鴻海尾牙大秀美腿，勁歌熱舞，把氣氛炒熱到最高點。（圖／一直打不倒有限公司提供）

「2026全鴻海運動嘉年華」今（12）日在台北大巨蛋盛大舉行，不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，鴻海特別邀請金鐘主持人陳漢典與Lulu黃路梓茵坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙，夫妻倆甚至在台上脫口，打算把小孩取名為「陳鴻海」，笑翻眾人。陳漢典、Lulu再度接下鴻海尾牙主持任務，夫妻檔一登場便以默契十足又活潑幽默的互動，成功帶動全場氣氛，陳漢典在台上笑虧，與Lulu兩年前於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到，兩年後再度站上同一個舞台，身分已經晉升為夫妻，直呼「鴻海根本是我們的月老」，更笑稱是「因為鴻海結緣」。聽聞陳漢典一番話，鴻海董事長劉揚偉開心大笑，除了感謝兩位新婚夫妻檔，更當場打趣詢問：「那你們的小孩是不是也要在鴻海？」反應快的Lulu立刻接招妙回：「我們都準備想把小孩取名叫『陳鴻海』了！」鴻海科技集團尾牙今年同樣大手筆請到一線歌手、藝人演出，不僅邀來三大啦啦隊女神林襄、李多慧以及權喜原同台為員工大跳應援舞，還有金曲歌后「姐姐」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇獻唱，讓現場數萬人嗨翻。此外，尾牙還請到「AI教父」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任神祕嘉賓，雖然黃仁勳人在海外，但特別預錄一段影片，他以中英文親自向劉揚偉及全體鴻海同仁致意，還說「有了鴻海，NVIDIA才能挑戰不可能」，讓全場氣氛瞬間引爆。