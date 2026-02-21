我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳奇隆（如圖）在華人演藝界仍然相當知名，但他第一次在唱片中出現，卻沒有被當成主角。（圖／NOWnews資料照）

▲小虎隊是台灣演藝史上的經典偶像男團，曾經風靡無數少女。（圖 / 翻攝微博）

▲憂歡派對（如圖）比師弟小虎隊早半年出唱片，也較早有知名度，卻在一起推出合輯時，聲勢被他們光速超越。（圖／摘自Discogs）

春節期間最常出現的經典賀年歌曲，小虎隊與憂歡派對合唱的〈新年快樂〉絕對是其中之一，儘管已是37年前的舊作，仍在不同世代聽眾之間傳唱，但年輕一輩可能不會知道，當年《新年快樂》這張專輯，小虎隊成員包括吳奇隆、蘇有朋、陳志朋都不是主角，10首歌曲他們只唱了3首，其他7首都是師姐憂歡派對演唱，沒想到就靠這3首歌讓他們把師姐丰采搶走大半，比她們更加走紅。小虎隊是台灣演藝史上的偶像男團經典代表，唱片公司從有計畫打造這個團體到最後正式推出，經過很大的方向轉變，連人選都和最初開始訓練的組合完全不一樣。為了讓他們成功出擊，才決定由早他們半年出了專輯的憂歡派對以「母雞帶小雞」的姿態拉著他們一起跑宣傳，沒人猜到小虎隊光速爆紅，很快就超越師姐，成為《新年快樂》專輯真正被大多數聽眾喜愛的目標，師姐反而變成陪襯。在《新年快樂》專輯中，除了由憂歡派對與小虎隊合唱的主歌〈新年快樂〉外，小虎隊只另外唱了〈青蘋果樂園〉與〈彩色天空彩色夢〉，其他7首不是由憂歡派對合唱，就是「憂憂」蔡雨倫、「歡歡」于佳卉各自獨唱，結果整張專輯最被傳唱的歌曲除〈新年快樂〉，就是〈青蘋果樂園〉，憂歡派對的歌曲人氣都明顯差了一大截。原先唱片公司在包裝《新年快樂》這張專輯時，還另外在文案部分編寫了一個故事，將歐美著名的《小飛俠彼得潘》套進去，歡歡取代了原作中溫蒂的角色，與突然出現的彼得潘邂逅、跟著他一起到了夢幻島，愛上了他，卻被他永遠不會長大而傷心，最終回到人類社會，再次見到他時，已經是個有女兒的媽媽。憂憂在故事裡就是歡歡的家人，小虎隊則是在彼得潘身旁的男孩夥伴，最後也跟著憂憂、歡歡一起到了人類社會，沒回夢幻島。故事的角色分配很明顯看得出，歡歡是被突顯的女主角，憂憂與小虎隊所有人都是配角，彼得潘這個男主角在專輯中並沒有人來擔任，而歡歡獨唱的歌曲叫〈你是我幼稚的情人〉，還有一首〈夢中的彼得潘〉由憂歡派對合唱，但這些搭配文案故事的歌，都沒爆紅。反倒是小虎隊的〈青蘋果樂園〉繼〈新年快樂〉之後成為第2首攻上排行榜前幾名的熱門歌曲，讓他們聲勢一舉超越師姐憂歡派對，唱片公司除了3個月後火速推出小虎隊首張從頭唱到尾的專輯、迎合市場需求外，還為他們辦了巡迴貨櫃演唱會，找憂歡派對和另一組同門女團星星月亮太陽來搭配他們表演。憂歡派對在3個月內從紅花變成綠葉，與師弟團之間氣勢此消彼長也超級戲劇化。多年後的現在，吳奇隆與蘇有朋都還是華人演藝界重量級大咖，都過著不錯的生活。陳志朋儘管聲勢明顯差一些，還是持續有演藝活動。反而憂歡派對的憂憂已很早就退出演藝圈，也無意回歸，歡歡卻在2014年離世、享年43歲，留給粉絲無限懷念。