2026的農曆新年即將到來，不少電視台也已開始準備過年特別節目，其中台視的《2026超級巨星紅白藝能大賞》已於1月31日在台北小巨蛋完成錄製，將於2月16日除夕晚間播出，讓大家都非常期待。這次除了「不老男神」林志穎睽違16年驚喜登台外，蘇慧倫、動力火車、蕭煌奇、李千娜、告五人、國際組合&TEAM、日本男團King & Prince也將陪伴大家度過新年。《NOWNEWS今日新聞》整理了今年《2026超級巨星紅白藝能大賞》懶人包，包含播出時間和平台、節目亮點以及卡司陣容，讓大家所有資訊一次看。
以下為本文重點：
《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出時間
《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出平台
《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持陣容
《2026超級巨星紅白藝能大賞》卡司陣容
《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目亮點
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出時間
2026年2月16日晚間19:00
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出平台
電視：台視主頻、台視綜合台（重播）
網路平台：中華電信Hami Video、中華電信MOD、超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道（除馬來西亞、汶萊、新加坡）
海外播出平台：馬來西亞、汶萊-Astro（馬來西亞有線電視+衛星電視+OTT）/新加坡-StarHub（新加坡有線電視+衛星電視+OTT）
節目官網：https://www.ttv.com.tw/superstarttv/
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/superstarttv
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持陣容
總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》卡司陣容
特別來賓：林志穎、＆TEAM、King＆Prince、
紅隊：動力火車、告五人、蘇慧倫、黃妃、許富凱、Karencici、蔡旻佑、呂士軒、辛龍、白安、李千娜、顧穎、JUD陳泳希
白隊：比莉、八三夭、TRASH、蕭煌奇、盧廣仲、龍千玉、FEniX、邱鋒澤、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、J.Sheon、Someshiit山姆
特別演出：Energy成員蕭景鴻（阿弟）、U:NUS、F.F.O、蔣三省、FOCASA馬戲團、笨港國小合唱團
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目亮點
「不老男神」林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，一連帶來多首耳熟能詳的經典神曲，演出規格全面升級。林志穎不僅展現無人能敵的舞台能量，還與從節目《原子少年》出身的FEniX、U:NUS及F.F.O人氣團體連番共舞，超驚喜組合讓外界都非常期待。
全球組合「&TEAM」成員都來自不同國家與背景，這次出道後首次登上《紅白》，台灣籍成員NICHOLAS對於能夠再次回到家鄉表演，感到非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力。
日本人氣偶像組合 King & Prince，出道8年首度以團體之姿在海外演出，成員永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍。
蘇慧倫將再度與觀眾共度新年，她透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，並以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受，期望與大家一起迎接充滿能量的新年。
動力火車這次將4度登上《紅白》舞台，他們將以渾厚嗓音征服所有觀眾，同時分享好消息：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」期望在新的一年與歌迷分享更多新作品，動力火車行程滿檔之餘，也格外珍惜難得的春節假期，尤秋興表示將把時間留給家人，顏志琳則會照例回到屏東，與家人共度溫馨年假。
蕭煌奇為《紅白》帶來〈
做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉3首經典台語歌曲，融合溫暖與節奏，展現金曲歌王全能唱功。他也化身「最強攝影師」， 親自掌鏡為華納群星留下紅白舞台珍貴合照， 繼當司機後再解鎖新技能，幽默笑說：「這張照片一定拍得超強！」
李千娜與顧穎近日在演唱會中首度同台飆唱，被說是「複製貼上母女檔」。而母女倆這次將透過《紅白》舞台再度合體，李千娜興奮表示：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣」。李千娜不忘表示：「希望再一次的合體會令大家感動，也更認識、更喜歡顧穎」，並展望未來不論是音樂或影視作品，都能帶給觀眾更多感動與驚喜。
告五人今年已是連續4年陪伴觀眾迎接農曆新年，他們也期望打造出專屬於《紅白》的演出內容，為新年注入滿滿能量，並向觀眾喊話：「敬請期待！」
📌看更多《2026超級巨星紅白藝能大賞》相關新聞
我是廣告 請繼續往下閱讀
《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出時間
《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出平台
《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持陣容
《2026超級巨星紅白藝能大賞》卡司陣容
《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目亮點
2026年2月16日晚間19:00
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出平台
電視：台視主頻、台視綜合台（重播）
網路平台：中華電信Hami Video、中華電信MOD、超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道（除馬來西亞、汶萊、新加坡）
海外播出平台：馬來西亞、汶萊-Astro（馬來西亞有線電視+衛星電視+OTT）/新加坡-StarHub（新加坡有線電視+衛星電視+OTT）
節目官網：https://www.ttv.com.tw/superstarttv/
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/superstarttv
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持陣容
總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》卡司陣容
特別來賓：林志穎、＆TEAM、King＆Prince、
紅隊：動力火車、告五人、蘇慧倫、黃妃、許富凱、Karencici、蔡旻佑、呂士軒、辛龍、白安、李千娜、顧穎、JUD陳泳希
白隊：比莉、八三夭、TRASH、蕭煌奇、盧廣仲、龍千玉、FEniX、邱鋒澤、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、J.Sheon、Someshiit山姆
特別演出：Energy成員蕭景鴻（阿弟）、U:NUS、F.F.O、蔣三省、FOCASA馬戲團、笨港國小合唱團
📌《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目亮點
「不老男神」林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，一連帶來多首耳熟能詳的經典神曲，演出規格全面升級。林志穎不僅展現無人能敵的舞台能量，還與從節目《原子少年》出身的FEniX、U:NUS及F.F.O人氣團體連番共舞，超驚喜組合讓外界都非常期待。
全球組合「&TEAM」成員都來自不同國家與背景，這次出道後首次登上《紅白》，台灣籍成員NICHOLAS對於能夠再次回到家鄉表演，感到非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力。
蘇慧倫將再度與觀眾共度新年，她透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，並以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受，期望與大家一起迎接充滿能量的新年。
動力火車這次將4度登上《紅白》舞台，他們將以渾厚嗓音征服所有觀眾，同時分享好消息：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」期望在新的一年與歌迷分享更多新作品，動力火車行程滿檔之餘，也格外珍惜難得的春節假期，尤秋興表示將把時間留給家人，顏志琳則會照例回到屏東，與家人共度溫馨年假。
蕭煌奇為《紅白》帶來〈
李千娜與顧穎近日在演唱會中首度同台飆唱，被說是「複製貼上母女檔」。而母女倆這次將透過《紅白》舞台再度合體，李千娜興奮表示：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣」。李千娜不忘表示：「希望再一次的合體會令大家感動，也更認識、更喜歡顧穎」，並展望未來不論是音樂或影視作品，都能帶給觀眾更多感動與驚喜。
告五人今年已是連續4年陪伴觀眾迎接農曆新年，他們也期望打造出專屬於《紅白》的演出內容，為新年注入滿滿能量，並向觀眾喊話：「敬請期待！」
📌看更多《2026超級巨星紅白藝能大賞》相關新聞
吳敦過世！林志穎震驚：感謝大哥照顧 朱延平回憶最後一次見面
《放羊的星星》要拍短劇！2關鍵惹擔憂 陸網崩潰：別毀了林志穎