▲《放羊的星星》要拍短劇。（圖／翻攝自微博）

隨著中國影視圈微短劇浪潮席捲市場，這股風潮正式吹向台灣經典偶像劇！知名製片人王七七近期於社群媒體震撼宣布，將重製當年的收視神作《放羊的星星》，這不僅是該劇時隔多年的再度影視化，更是台灣偶像劇轉化為微短劇模式的首例，許多粉絲都擔心林志穎的形象被毀，以及長劇濃縮成短劇後，會顯得過於通俗，毀了經典。根據公開的製作資訊，微短劇版《放羊的星星》由王七七親自操刀擔任總製片人，並邀來導演劉晗執導。預定於今年 2 月正式啟動拍攝。儘管製作方信心滿滿，大陸網友卻普遍持保留態度，討論區哀鴻遍野。反對聲浪主要集中在以下兩點，包括難以逾越的賽車專業， 當年台版由真實職業賽車手林志穎領銜主演，許多高難度過彎與飆速鏡頭均為親自上陣。網友直言：「短劇成本這麼低，哪來的錢拍賽車大場面？」、「林志穎的帥氣與車技，後輩極難複製。」以及短劇品質的集體焦慮：，不少觀眾擔心經典長劇縮減為微短劇後，會變成粗製濫造的快餐內容，紛紛留言抗議：「求放過經典」、「別再消耗情懷了」、「短劇質感恐怕會毀了我的青春」。面對粉絲對翻拍劇品質的質疑，王七七感性表示這部劇是她心目中的「童年白月光」，承諾會帶著敬畏之心進行改編，並強調：「絕對尊重原著架構，不會隨意魔改。」目前劇方已釋出 10 位核心角色的人設概況，為了喚起大眾共鳴，主角群將延用台版原始姓名，女主角「夏之星」定位為 24 歲至 26 歲的珠寶設計天才，個性古靈精怪，相比原作的「詐欺犯」背景，短劇版似乎更著重於其設計天賦。男主角「仲天騏」維持頂尖國際賽車手的酷帥設定，角色視覺年齡設定在 20 代中段。《放羊的星星》翻拍案象徵著微短劇市場進入了「經典 IP 重塑期」。這部曾經紅遍亞洲的賽車愛情劇，能否在快節奏的短影音時代重新散發光芒，抑或是成為網民口中的「崩壞神作」，各界都在拭目以待。