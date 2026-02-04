我是廣告 請繼續往下閱讀

▲竹聯幫總護法、影視大亨吳敦去世。（圖／康熙好經典YouTube）

竹聯幫大老、影劇大亨吳敦傳出昨（3）日過世，他生前縱橫影視圈，製作過不少高票房的國片，受他提攜的林志穎透過經紀公司哀悼恩人，透露收到消息很震驚，非常感謝對方的照顧，導演朱延平和吳敦合作多年，他表示，最後一次見到對方是在月前、吳敦發表回憶錄的記者會上。稍早，林志穎透過吉米工作室追念吳敦，「這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」林志穎表示：「聽到這個消息非常的震驚，自己出道時也非常感謝他的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」朱延平也發布聲明向吳敦致哀，透露和對方合作電影《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，「吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。」此外，朱延平提及吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，「我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」吳敦為台灣知名的影視製作人，曾經任「長宏影視股份有限公司」負責人，他早年涉足黑幫，綽號「鬼見愁」，擔任竹聯幫總護法，並參與江南案等事件，出獄後轉戰電影圈，製作逾百部作品，包括《旋風小子》、《新烏龍院》和《新倚天屠龍記》。另外，吳敦過去一手提攜林志穎、徐若瑄、賈靜雯、釋小龍、金城武等藝人，近年他的健康狀況欠佳，每週需要洗腎，並計畫將江南案改編成影視作品，出版相關回憶錄。吳敦靈堂目前設於北市民權東路的會館，預計於在15日於北市懷愛館舉辦告別式。