歌手陳淑樺代表作「說，你愛我」及林凡經典歌「一個人生活」的作詞人孫維君，2023年發現線上音樂資料庫「銀河網路電台」把她的三首歌詞誤載為別人所作，分別是南拳媽媽的「What can Ido」、張學友的「Every time a good time」、張信哲的「下雪邊界」，減少社會大眾對她肯定的機會、侵害「著作人格權」，共求償120萬元，智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）認定後兩首歌打錯作詞人的確是銀河網路電台責任，應賠償各5萬、總計10萬元，「What can I do」雖然也記載錯誤，但這是因為唱片公司就搞錯，在專輯附錄的歌詞本上把作詞人打成Lara梁心頤，並非銀河網路電台的疏失，因此這首歌誤植作詞人免賠。
南拳媽媽是歌壇天王「周董」周杰倫一手拉拔的創作團體，成員歷經多次更迭，以第二代女主唱Lara、彈頭、張傑、宇豪的時期（2005至2008年）最為人所知；由本案原告孫維君作詞的「What canI do」，收錄於2005年「2號餐」，同一張專輯的暢銷歌還有牡丹江、橘子汽水。
「2號餐」的發行公司是阿爾發音樂，因為孫維君告銀河網路電台，智商法院閱覽「2號餐」CD歌詞內頁，發現「What can I do」的作詞人就打著梁心頤（Lara）；銀河網路電台抗辯資料庫是參考專輯附錄的詞曲資料單，不能把阿爾發音樂搞錯的責任讓他們來扛，法官覺得很合理，因此孫維君針對「What can I do」作詞人誤植而求償80萬的部分駁回。
「歌神」張學友的「Every time a good time」是配合千禧年推出的麥當勞廣告主題曲，歌詞由他本人、林明陽、孫維君3人聯手創作，銀河網路電台卻把孫維君打成Hans Ebert；張信哲1998年發行的第3張粵語專輯「到處留情」中，有一首「下雪邊界」由孫維君寫詞，但銀河網路電台記載為金曲獎常客李焯雄。
孫維君對「Every time a good time」及「下雪邊界」2首歌開出的價碼只有「What can I do」的一半，都求償40萬元。
銀河網路電台辯稱電腦系統轉檔出錯又不小心沒注意到，並非故意侵害孫維君的著作人格權，而且在去年（2025）5月得知孫維君提告之後，立刻在網站刊登更正道歉聲明；銀河網路電台從未以音樂資料庫進行營利活動，孫維君求償金額太高了。
智商法院指出，銀河網路電台架網站提供歌曲資訊，照理說有義務刊載正確內容，卻疏忽電腦轉檔發生的明顯錯誤，有過失侵害孫維君著作人格權的情形。
法官認為，出錯的2首歌分別是張學友、張信哲所唱，應有相當知名程度，銀河網路電台卻誤載作詞者，無法使大眾正確認知孫維君才是「Every time a good time」、「下雪邊界」的作者，當然會讓孫維君受到相當程度的精神痛苦，考量雙方地位、資力及損害程度，共判賠10萬元。本案仍未確定可提上訴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
孫維君對「Every time a good time」及「下雪邊界」2首歌開出的價碼只有「What can I do」的一半，都求償40萬元。
智商法院指出，銀河網路電台架網站提供歌曲資訊，照理說有義務刊載正確內容，卻疏忽電腦轉檔發生的明顯錯誤，有過失侵害孫維君著作人格權的情形。
法官認為，出錯的2首歌分別是張學友、張信哲所唱，應有相當知名程度，銀河網路電台卻誤載作詞者，無法使大眾正確認知孫維君才是「Every time a good time」、「下雪邊界」的作者，當然會讓孫維君受到相當程度的精神痛苦，考量雙方地位、資力及損害程度，共判賠10萬元。本案仍未確定可提上訴。