▲南拳媽媽是「周董」周杰倫提拔的創作團體，由Lara梁心頤擔任女主唱。（圖／翻攝阿爾發音樂Youtube頻道）

▲「What can I do」的MV有正確打上作詞人是孫維君，但當年專輯附錄的歌詞本卻打成Lara。（圖／翻攝阿爾發音樂Youtube頻道）

▲張學友的「Every time a good time」，在銀河網路電台中一度將作詞人誤載為Hans Ebert，遭原作者之一的孫維君提告。（圖／翻攝臉書張學友全球粉絲團）

▲張信哲的粵語歌「下雪邊界」作詞人孫維君發現「銀河網路電台」將作詞人誤植為李焯雄。（圖／翻攝張信哲臉書）

歌手陳淑樺代表作「」及林凡經典歌「」的作詞人孫維君，2023年發現線上音樂資料庫「銀河網路電台」把她的三首歌詞誤載為別人所作，分別是，減少社會大眾對她肯定的機會、侵害「」，共求償120萬元，智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）認定後兩首歌打錯作詞人的確是銀河網路電台責任，應賠償各5萬、總計10萬元，，並非銀河網路電台的疏失，因此這首歌誤植作詞人免賠。，成員歷經多次更迭，以第二代女主唱Lara、彈頭、張傑、宇豪的時期（2005至2008年）最為人所知；由本案原告孫維君作詞的「2號餐」的發行公司是阿爾發音樂，因為孫維君告銀河網路電台，，法官覺得很合理，因此孫維君針對「What can I do」作詞人誤植而求償80萬的部分駁回。「歌神」張學友的「Every time a good time」是配合千禧年推出的麥當勞廣告主題曲，歌詞由他本人、林明陽、孫維君3人聯手創作，銀河網路電台卻把孫維君打成Hans Ebert；張信哲1998年發行的第3張粵語專輯「到處留情」中，有一首「下雪邊界」由孫維君寫詞，但銀河網路電台記載為金曲獎常客李焯雄。，都求償40萬元。銀河網路電台辯稱電腦系統轉檔出錯又不小心沒注意到，並非故意侵害孫維君的著作人格權，而且在去年（2025）5月得知孫維君提告之後，立刻在網站刊登更正道歉聲明；銀河網路電台從未以音樂資料庫進行營利活動，孫維君求償金額太高了。智商法院指出，法官認為，出錯的2首歌分別是張學友、張信哲所唱，應有相當知名程度，銀河網路電台卻誤載作詞者，無法使大眾正確認知孫維君才是「Every time a good time」、「下雪邊界」的作者，當然會讓孫維君受到相當程度的精神痛苦，考量雙方地位、資力及損害程度，共判賠10萬元。本案仍未確定可提上訴。