▲三峽大熊櫻花林園區的造景主打日式風格，頗受遊客歡迎。（圖／翻攝臉書）

▲三峽大熊櫻花林每年1到3月是花季，輪流盛開三色櫻、八重櫻、香水櫻、吉野櫻等品種。圖為小富士櫻。（圖／翻攝臉書）

▲大熊櫻花林營運至今7年，從父親傳承到女兒手上，現在卻面臨地主提告返還土地及給付租金的官司。（圖／翻攝臉書）

部落客譽為「」的三峽大熊櫻花林，堪稱近年北部極具人氣的賞櫻祕境，也是走春熱門景點，卻捲入違法占地爭議，新北地院一份判決揭露，。雙方都對一審結果提起上訴，2月初首度，至於之前占用土地的租金該怎麼算，還可以談。大熊櫻花林位於三峽深山，從老街開上去車程超過半小時，等品種，每年1月到3月是櫻花季，接著繡球花接棒盛開到5月左右，民眾須購票才能入園賞花。大熊櫻花林營運至今7年，前任老闆簡文卿與現任老闆簡立翔是父女，台灣農林公司提告主張，大熊櫻花林園區上坡處靠竹崙路的土地，共有1萬5752平方公尺（約4764坪）屬於農林所有，卻被種櫻花、鋪路面及設置大門，，因此對簡立翔求償2019年1月25日到2023年10月4日（起訴狀送達日）期間相當於租金的不當得利99萬9727元，歸還土地前應按月給付1萬7853元，並且得拆除園區鐵柵門。大熊櫻花林現任負責人簡立翔表示，，園區所處位置偏遠，台灣農林公司以申報地價年息10％算租金不合理，應該用2％計算。新北地院判決鐵柵門必須拆、遭占用的4764坪土地也得還，但租金怎麼賠償是取雙方的「中間值」，至於從何時開始起算，則採用對大熊櫻花林有利的計算方式。，通往園區的山路崎嶇蜿蜒，附近沒有任何店家與機關、住家稀少，再考量大熊櫻花林占用台灣農林的土地做為園區的一部分使用，對外以每人平日200元、假日250元的票價收費營業，是櫻花季觀光景點，以及4到5公里外有大寮茶文館、台灣農林經營的熊空茶園，新北院指出，「大熊櫻花林坊」在2023年5月2日設立、負責人登記為簡立翔，而且組織類型是獨資，這類，簡立翔只須賠償2023年5月2日到2023年10月4日（起訴狀送達日）這156天的租金，也就是5萬4936元，另外從2023年10月5日（起訴狀送達翌日）到她返還土地為止，按月給付1萬711元。