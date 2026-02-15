台南市是台灣擁有最悠久歷史的古都，每年農曆過年都會迎來大量返鄉人潮回到老家，長達9天的假期也有很多遊客會將台南當作出遊目標。根據交通部觀光署統計，台南市目前最強景點是擁有數百年歷史的商圈「國華街」，當地在2025年11個月間湧入2889萬人，且在2026新春，附近還有普濟燈會能看，達成早上吃美食、傍晚散步，晚間看燈會嗨玩整天，直接滿足一日遊需求。
2025台南最強景點確定了！國華街遊客突破2889萬人次
據觀光署近期公布的2025年1至11月景點觀光人潮統計數據，台南市最強景點確定由「國華友愛商圈」奪下，國華街在11個月之間吸引2889萬遊客，第二名是同樣位於中西區的「海安商圈」，其餘台南景點排名如下：
2025台南景點觀光人次排行（統計期間1～11月）
第1名：國華友愛商圈（2889萬8511人次）
第2名：海安商圈（1238萬5070人次）
第3名：正統鹿耳門聖母廟（1167萬9000人次）
第4名：南鯤鯓代天府（771萬7500人次）
第5名：南紡購物中心（607萬2681人次）
第6名：安平老街（582萬2491人次）
第7名：麻豆代天府（409萬0897人次）
第8名：孔廟園區（403萬8298人次）
第9名：藍晒圖文創園區（403萬0754人次）
第10名：赤嵌園區（255萬5787人次）
台南過年景點推薦！吃完國華街逛海安商圈晚上看「普濟燈會」
台南的最強景點國華友愛商圈與海安商圈將在過年迎來新一波人潮！因為兩個商圈不但相當靠近，當地還有古寺普濟殿，雖然建築本體不大，卻是台南人數百年以來的信仰中心，從2014年開始，春節期間舉辦的創意彩繪花燈而聲名大噪，「普濟燈會」的舉辦也成為常態。
2026年的普濟燈會一連舉辦24天，從2月12日開始點燈，一直到3月7日燈會才結束，今年的燈會展出超過1,800顆民眾彩繪燈籠，從廟埕延伸至街巷，而且等到普濟燈會結束之後，4月份這些絕美燈籠也將運往義大利米蘭Artemadia展出，7月則要到日本仙台AQUAIGNIS，讓台南傳統燈藝文化發揚光大。
因此，過年期間台南必逛景點就是「普濟燈會」從早上開始吃國華街美食，隨後前往海安商圈漫步，入夜之後走入「普濟燈會」觀賞燈籠海，逛完之後還可以到露天餐酒館街小酌，享受府城不夜城的魅力！
過年期間國華街、海安商圈、普濟燈會交通管制措施
由於普濟殿位於國華街商圈內，人潮眾多且實施交管：
行人徒步區： 國華街 (民族路至郡緯街) 禁止車輛進入。
管制時間： 平日 14:00-23:00 / 假日 10:00-23:00。
停車建議： 請停放於 海安路地下停車場，再步行進入燈區。
1. 普濟殿燈會
管制路段： 國華街（民族路 至 郡緯街）。
管制時間： 2/12 ~ 3/7。
平日：14:00 - 23:00。
假日：10:00 - 23:00。
規定： 行人徒步區，禁止車輛進入。
2. 正興街 / 國華街美食區
管制時間： 2/14 ~ 2/22 (春節期間)。
⛔ 行人徒步區 (11:00-18:00)：
正興街： 海安路 至 國華街。
國華街： 尊王路 至 中正路 (除夕至初六)。
⛔ 禁止汽車進入：
國華街： 民生路 至 中正路。
🚗 單行道管制：
正興街： 西門路 至 國華街（管制為汽車 西往東 單行）。
普濟燈會活動資訊一次看
活動日期： 2026 年 2 月 12 日 至 3 月 7 日。
地點： 台南市中西區普濟殿（及周邊巷弄）。
燈會主題： 「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」。
普濟燈會三大必拍亮點
1. 1800 顆彩繪燈籠海
看點： 普濟燈會最經典的畫面！數千顆由民眾手繪的燈籠高掛廟埕與巷弄，抬頭就是壯觀的七彩光廊，絕對是春節最美打卡點。
2. 馬年年度主燈：〈等一下馬〉
創作者： 藝術家 蔣昕哲、馬慕恩。
設計理念： 用幽默的造型對比，傳達「行動本身就是祝福的開始」。
寓意： 呼應新春對未來的期待，別只是「等一下」，現在就行動！
3. 剪紙巷：主題「青春」
位置： 普濟殿旁巷弄。
創作者： 南寧高中、佳里國小附幼學童。
看點： 跨世代的集體創作，將傳統剪紙藝術融入巷弄空間，展現不同年齡層眼中的「青春」。
資料來源：台南旅遊網
