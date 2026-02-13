紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文的長子連定捷（Romano），於昨（12）日迎來18歲生日。蔡依珊在社群平台感性分享母子慶生照，罕見曝光大兒子的正面帥氣模樣。事實上，連定捷的名字別具意義，是由爺爺連戰親自取名的，旨在紀念連戰的父親連震東，而非外界傳聞的為了選舉傳捷報。
蔡依珊、連勝文兒子18歲了 母子合照曝光
蔡依珊昨日在IG限時動態發文，分享與寶貝兒子的合照，只見蔡依珊從側後方環抱著連定捷，母子倆臉貼臉依偎，畫面流露滿滿溫馨。她簡單寫下：「一起下廚，為你慶生，美好回憶。」照片中的連定捷身形高挑、外型清秀，不少網友認為他完美遺傳了父母的優良基因，神韻與父親連勝文極為相似。
連定捷命名由來別具意義 連戰親自取的
關於「連定捷」名字由來，過去曾有傳聞是為了選舉「捷報」而取，但連勝文後來澄清，該名字是由父親連戰親自命名。由於連戰的父親連震東字號為「定一」，許多台南鄉親都親切稱呼他為「定一先生」，連家為了紀念與感念長輩，連戰才特別在長孫的名字中取用「定」字，並加上孫字輩通用的「捷」字，取為「定捷」。
蔡依珊感性告白兒子：我為你感到驕傲
而蔡依珊昨日發文時，不僅分享與兒子的合照，還分享兒子在球場比賽的照片，畫面中連定捷與隊友在草地上奔馳、歡呼，慶祝比賽奪冠。蔡依珊感性勉勵兒子：「奔向18，勇往直前，面對不確定，也不退縮。你們彼此扶持的樣子，讓人感動。」
她進一步強調：「媽媽驕傲的不只是突破紀錄、6連勝奪冠，而是你所展現的一切。」最後更以英文深情告白：「I'm proud of you, not for what you do, but what you are. Happy Birthday, my love.（我為你感到驕傲，不是因為你做了什麼，而是因為你成為怎樣的人。生日快樂，我的愛）」
蔡依珊母子感情超好 讚兒子廚藝超越爸爸
蔡依珊與兒子感情極為親密，她過去就曾分享兒子下廚的影片，當時連定捷與好友一起煮義大利麵，她則在一旁拿手機記錄。連定捷還曾害羞吐槽媽媽「別一直拍」。蔡依珊則笑稱兒子的廚藝已超越爸爸，顯見家庭日常互動十分和諧、美滿。
蔡依珊IG
