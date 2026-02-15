2026農曆春節年假連休9天！麥當勞、必勝客過年有開嗎？《NOWNEWS今日新聞》大家一次整理肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、繼光香香雞各大速食「春節營業時間」。多數門市除夕營業時間調整異動，建議民眾可先查詢本文確認後再出門，方便大家餐餐大魚大肉，有時也想吃披薩、炸雞換換口味。
麥當勞：2026春節「正常營業」！
麥當勞表示，「2026春節期間正常營業」，過年服務時間沒有調整。
2026全台麥當勞春節營業時間（點此看）
必勝客：全台門市除夕15:00提早打烊！初四起正常營業！
必勝客表示，過年「2026春節營業時間」調整，全台門市（台北信陽店除外），2月16日（一）除夕營業至15:00；2月17日（二）至2月19日（四），初一～初三營業至21:00；2月20日（五）至2月22日（日），初四～初六起正常營業。
值得注意的是，「台北信陽店」除夕至初三不營業、初四至初六營業時間11:00～20:00。
2026全台必勝客春節營業時間（點此看）
肯德基：過年炸雞、蛋撻提早開賣！2026春節營業時間調整
肯德基表示，過年期間，2026年2月16日至2月22日，除夕～初五，指定門市炸雞、蛋撻提前早上9:00開賣！提早開賣限定組合包括：經典A餐、歡聚B餐（炸雞部位由服務人員搭配，恕不開放選擇）、及原味蛋撻禮盒。
肯德基「2026春節營業時間」調整公告：「因應過年期間2026/2/14～2026/2/22，部分餐廳營業時間將有調整，建議前往餐廳前可先來電查詢或使用官網預訂快取，也歡迎直接至餐廳購買。造成您的不便，敬請見諒。客服專線：0800-068-007」。
2026全台肯德基春節營業時間（點此看）
達美樂：除夕19:00提早打烊！初一至初五正常營業
達美樂表示，天天有營業，過年「2026春節營業時間」調整，2月16日除夕營業時間11:00～19:00提前打烊，當天「新莊民安西路店、基隆復興店、高雄鳳山青年路店」等部分門市16:00開始營業；2月17日至2月21日，初一～初五全台門市正常營業。
2026全台達美樂春節營業時間（點此看）
拿坡里：除夕15:00提早打烊！初一起正常營業
拿坡里表示，「2026年春節營業時間」調整，2026年2月16日（一）除夕，營業時間調整為11:00-15:00，最後接單時間至14:30，最晚取餐時間至15:00；2月17日（二）初一起正常營業（賣場店以賣場公告為主）。
2026全台拿坡里春節營業時間（點此看）
2026全台漢堡王春節營業時間（點此看）
摩斯漢堡：部分餐廳過年不營業！
摩斯漢堡表示，「2026年春節營業時間」部分餐廳過年不營業，各大商場店「配合賣場」。
2026全台摩斯漢堡春節營業時間（點此看）
頂呱呱：除夕17:00提早打烊！初一～初六正常營業
頂呱呱表示，過年「2026年春節營業時間」調整，除夕街邊門市營業至17:00提早打烊，百貨門市依商場公告為主；初一至初六，全台門市正常營業。
值得注意的是，有個別門市調整營業，「南昌店」除夕～初三店休（2月16日至2月19日）、「建國店」除夕店休（2月16日）。
2026全台頂呱呱春節營業時間（點此看）
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、繼光香香雞
