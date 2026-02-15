麥當勞：2026春節「正常營業」！

必勝客：全台門市除夕15:00提早打烊！初四起正常營業！

肯德基：過年炸雞、蛋撻提早開賣！2026春節營業時間調整

達美樂：除夕19:00提早打烊！初一至初五正常營業

拿坡里：除夕15:00提早打烊！初一起正常營業

漢堡王：2026春節營業時間「依各門市公告」！

摩斯漢堡：部分餐廳過年不營業！

達美樂表示，天天有營業，過年「2026春節營業時間」調整，2月16日除夕營業時間11:00～19:00提前打烊，當天「新莊民安西路店、基隆復興店、高雄鳳山青年路店」等部分門市16:00開始營業；2月17日至2月21日，初一～初五全台門市正常營業。拿坡里表示，「2026年春節營業時間」調整，2026年2月16日（一）除夕，營業時間調整為11:00-15:00，最後接單時間至14:30，最晚取餐時間至15:00；2月17日（二）初一起正常營業（賣場店以賣場公告為主）。漢堡王表示，「2026年春節營業時間」請依各門市公告為主，「溫馨提醒，建議出門前可提前聯絡門市，以免造成不便，謝謝」。摩斯漢堡表示，「2026年春節營業時間」部分餐廳過年不營業，各大商場店「配合賣場」。