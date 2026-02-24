我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AORUS 將持續推出新世代電競產品，結合AI技術與創新硬體設計，協助玩家「玩全制霸」，勇敢迎戰每一場挑戰。（圖／技嘉提供）

▲透過與林昱珉的合作，期待將『巔峰進化，玩全制霸』的精神，傳遞給所有玩家與年輕世代。（圖／技嘉提供）

▲技嘉科技特別規劃「AORUS 熱血應援」登錄抽獎活動，購買AORUS全系列產品，並完成登錄，即可獲得抽獎資料。（圖／技嘉提供）

全球電腦領導品牌今日宣布，旗下頂級電競品牌將持續攜手旅美棒球投手，延續其品牌代言合作。林昱珉自 2025 年起擔任 AORUS 代言人，以正面積極、持續挑戰的形象獲得廣大粉絲與玩家認同。今年，雙方將以為核心理念，共同傳遞突破自我、追求極致的精神，除發布全新形象廣告外，更針對廣大玩家與球迷推出限時抽獎活動，有機會將林昱珉親筆簽名的電競筆電帶回家！林昱珉在國際賽場與美職體系中展現的強大心理素質、控球壓制力與持續進化的鬥志，正努力向大聯盟投手丘邁進。他不斷精進自我的過程，正如同技嘉AORUS電競產品持續進化升級，與 AORUS 追求極致效能的品牌初衷完美契合，2026 年技嘉再度邀請林昱珉擔綱重任，不僅看中其不斷突破的王牌實力，更希望透過其職人態度，傳達 AORUS 產品在電競場上「主宰全局」的霸氣。AORUS 長期專注於打造高效能電競產品，涵蓋電競筆電、電競螢幕、主機板、顯示卡、電競周邊等全方位解決方案。2026 年，AORUS 將持續推出新世代電競產品，結合AI技術與創新硬體設計，協助玩家「玩全制霸」，勇敢迎戰每一場挑戰。技嘉科技表示：「林昱珉挑戰美國職棒的過程，體現了持續突破與不斷進化的價值，這正是 AORUS 品牌理念的最佳詮釋。透過與林昱珉的合作，我們期待將『巔峰進化，玩全制霸』的精神，傳遞給所有玩家與年輕世代。」林昱珉也對此次續約表示興奮：「能再度與 技嘉AORUS 合作我感到非常榮幸。無論是在球場上拼搏，還是玩家在電競世界中追求勝利，背後都需要堅持與強大的支持。AORUS 所代表的精神，與我努力實現大聯盟夢想的心情不謀而合。」為了回饋長期支持 AORUS 與林昱珉的粉絲，並為中華隊應援，技嘉科技特別規劃「」登錄抽獎活動，於2026/3/1 – 2026/3/31，購買，並至AORUS活動頁面完成登錄，即可獲得抽獎資料，有機會獲得