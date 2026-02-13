我是廣告 請繼續往下閱讀

甜到發暈的泰式奶茶要變了！泰國公共衛生部11日正式宣布，全國飲品「正常甜」標準將全面減半，等同於過去配方的「半糖」。這場由政府主導的健康改革，被外界形容為泰國史上最大規模的「味覺革命」。綜合泰媒報導，這次政策並非口號式倡議，而是與9大知名連鎖品牌展開實質合作，包括 Cafe Amazon、All Cafe 以及 Black Canyon 等業者同步調整配方，將原本「正常甜」直接下修為原糖量的一半，從源頭降低糖分攝取。過去一杯473毫升的冰咖啡或泰式奶茶，動輒含有6至7茶匙糖分，遠超人體建議攝取量。官方指出，與其不斷呼籲民眾「少糖少冰」，不如改變市場預設值，把低糖變成常態，讓消費者在無意識中減少熱量攝取，進一步對抗肥胖與慢性病問題。衛生部強調，減糖帶來的不只是減少腹部脂肪。當糖化作用下降，皮膚彈性可望提升、發炎反應降低；血糖波動趨於平穩，也能避免疲勞感與情緒起伏。此外，長期減糖還能減輕肝臟與胰臟負擔，從根本預防脂肪肝與糖尿病。不過，對習慣高甜度的泰國民眾而言，這場改變勢必面臨適應期。有網民笑稱「第一口會懷疑店員忘了加糖」，也有人擔心影響傳統風味。但官方指出，這正是政策希望推動的轉變，讓健康成為日常選項，而非額外要求。泰國衛生部也貼心提醒，人體甜味受體約每兩週更新一次，只要撐過14天，味蕾就能重新適應較低糖的自然甜味。當「正常甜」被重新定義，這場從味蕾開始的改革，或許將悄悄改寫整個國家的飲食文化。