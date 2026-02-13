我是廣告 請繼續往下閱讀

為了流量鋌而走險，竟付出生命代價。菲律賓一名51歲美食網紅日前為拍攝海鮮料理影片，自行捕撈野生海產下鍋試吃，未料誤食含有劇毒的「魔鬼蟹」，短短兩天內病情急轉直下，最終不治身亡，消息震驚當地社群。根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，死者為艾瑪・阿米特（Emma Amit），居住在巴拉望省公主港市（Puerto Princesa）。她日前前往紅樹林區捕捉貝類與螃蟹，並拍攝自己烹煮椰奶海鮮鍋的過程，還開心試吃海產與粉絲分享。然而，她疑似未辨識清楚海產種類，誤食俗稱「魔鬼蟹」（Devil crab）的毒礁蟹。隔日便出現嚴重中毒症狀，全身抽搐、嘴唇發紺，被鄰居發現後緊急送醫，但很快陷入昏迷，生命跡象急速惡化，最終於2月6日宣告不治。當地村長拉迪・傑曼（Laddy Gemang）表示震驚，指出阿米特與丈夫皆為經驗豐富的漁民，理應清楚部分礁蟹不可食用，不明白為何會誤判。村公所人員在其住家垃圾中發現多個色彩鮮豔、外型一致的蟹殼，疑似皆為毒蟹。據了解，「魔鬼蟹」棲息於印太地區珊瑚礁，體內含有河豚毒素（tetrodotoxin）與石房蛤毒素（saxitoxin），即使高溫長時間烹煮也無法破壞毒性，誤食恐導致神經麻痺、呼吸衰竭甚至死亡。警方與地方政府已呼籲民眾，對不熟悉的野生海產務必查證後再食用，切勿僅憑外觀或經驗判斷。這起悲劇也再次提醒，在追求話題與點閱之際，安全永遠不該被忽視。