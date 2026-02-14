我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透第115000015期今（14）晚開獎，大樂透春節加碼活動同步開跑，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期（2月14日）！下期（2月15日）頭獎金額保證1億元。2月14日大樂透春節加碼則開出25組大紅包、32組小紅包，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。2月14日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出25組，總中獎注數為31注，其中19組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出32組，總中獎注數為43注，其中24組為單注中獎，6組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為76組，剩餘404組，累積開出小紅包組數為104組，剩餘696組，次期（2月15日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。大樂透獎號：01、11、22、35、36、40，特別號28。49樂合彩：01、11、22、35、36、40春節大紅包：05、08、11、14、19、31、38、39、41。春節小紅包：30。今彩539：01、03、13、31、36。39樂合彩：01、03、13、31、36。3星彩：757。4星彩：1530。※派彩結果以資料為主。📍第1組：05、08、11、14、19、31（1注獨得100萬）開出地點：新竹市東區豐功里建功一路186號一樓－齊億公益彩券行📍第2組：05、08、11、14、19、38（2注均分、各得50萬）開出地點：臺北市大安區大安路一段234號1樓－億啟發彩券行新北市新店區安和路二段171號－翔旺旺電腦彩券行📍第7組：05、08、11、14、31、41（2注均分、各得50萬）開出地點：新北市新莊區富國路63號1樓－福旺財彩券行桃園市龍潭區龍潭里5鄰東龍路260號－神祺彩券行📍第8組：05、08、11、14、38、39（1注獨得100萬）開出地點：花蓮縣花蓮市民享里府前路636號－神來運轉投注站📍第10組：05、08、11、14、39、41（1注獨得100萬）開出地點：高雄市小港區小港路228號－千慧彩券行📍第11組：05、08、11、19、31、38（1注獨得100萬）開出地點：臺北市大安區大安路一段14號1樓－伍來八彩券行📍第16組：05、08、11、19、39、41（2注均分、各得50萬）開出地點：臺北市中山區民生東路二段147巷12弄2號1樓－來富貴彩券商行彰化縣員林市南平里靜修路52之10號1樓－萬宬彩券行📍第20組：05、08、11、38、39、41（1注獨得100萬）開出地點：屏東縣屏東市楠樹里林森路39之3號－富貴春彩券行📍第21組：05、08、14、19、31、38（2注均分、各得50萬）開出地點：臺南市永康區永康里永大路2段901號1樓－金鑽商行新竹市北區中興里北門街5號一樓－照達商行📍第25組：05、08、14、19、38、41（1注獨得100萬）開出地點：雲林縣林內鄉林中村中西路35號1樓－好運旺來彩券行📍第34組：05、08、19、38、39、41（1注獨得100萬）開出地點：新北市板橋區懷德街59號－滿滿億彩券行📍第38組：05、11、14、19、31、41（1注獨得100萬）開出地點：屏東縣新埤鄉新埤村中正路33號1樓－進連發彩券行📍第40組：05、11、14、19、38、41（2注均分，各得50萬）開出地點：臺南市佳里區建南里中山路227之1號1樓－龍億中彩券行臺南市永康區大橋里大橋二街116號1樓－金豪野彩券行📍第41組：05、11、14、19、39、41（1注獨得100萬）開出地點：臺中市南屯區寶山里五權西路三段59號1樓－億祿發樂透店📍第46組：05、11、19、31、38、39（1注獨得100萬）開出地點：高雄市鹽埕區五福四路223號1樓－來穩中彩券行📍第48組：05、11、19、31、39、41（1注獨得100萬）開出地點：花蓮縣花蓮市主力里林森路34號1樓－錡發樂透彩📍第57組：08、11、14、19、31、38（1注獨得100萬）開出地點：桃園市中壢區普仁里日新路2號1樓－金兆豐彩券行📍第60組：08、11、14、19、38、39（1注獨得100萬）開出地點：新北市板橋區雙十路2段37號－億億來發彩券行📍第62組：08、11、14、19、39、41（1注獨得100萬）開出地點：基隆市中正區北寧路390號－真真吉利彩券行📍第66組：08、11、14、38、39、41（2注均分、各得50萬）開出地點：臺中市烏日區榮泉里中山路三段695號1樓－成功發彩券行宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段52號1樓－金茶壺彩券行📍第68組：08、11、19、31、38、41（1注獨得100萬）開出地點：高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行📍第70組：08、11、19、38、39、41（1注獨得100萬）開出地點：雲林縣斗六市榴中里石榴路80號1樓－幸福久久彩券行📍第79組：11、14、19、31、38、41（1注獨得100萬）開出地點：新北市新店區三民路1號－德盛彩券行📍第80組：11、14、19、31、39、41（1注獨得100萬）開出地點：嘉義市西區獅子里民生南路582號－日月光投注站📍第81組：11、14、19、38、39、41（1注獨得100萬）開出地點：彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路2段851號－八億彩券行📍第3組：05、08、11、14、38、30（4注均分，各得2萬5000元）開出地點：金門縣金湖鎮新市里自強路2號－財神到彩券行金門縣金湖鎮新市里自強路2號－財神到彩券行臺中市潭子區興華一路503號1樓－錢婆婆商行臺北市北投區中和街328號－輝旺彩券行📍第7組：05、08、11、19、38、30（1注獨得10萬）開出地點：臺中市北區建興里崇德路一段240號1樓－馬立彩券行📍第9組：05、08、11、19、41、30（1注獨得10萬）開出地點：新北市板橋區莒光路1號1樓－贏滿滿彩券行📍第15組：05、08、11、39、41、30（2注均分，各得5萬）開出地點：雲林縣虎尾鎮中山里新生路159號－德興彩券商行臺中市大里區中新里中興路二段214號－爆米發彩券行📍第23組：05、08、14、38、39、30（1注獨得10萬）開出地點：桃園市桃園區大豐里延平路188號－鴻福鑫彩券行📍第31組：05、08、19、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：新北市中和區員山路254號－順發興商行📍第42組：05、11、14、31、41、30（2注均分，各得5萬）開出地點：新北市新店區建國路116號－鑫祥彩券行彰化縣彰化市延和里埔西街287號－欣旺彩券行📍第50組：05、11、19、38、41、30（1注獨得10萬）開出地點：臺北市士林區社正路33號1樓－雄大投注站📍第51組：05、11、19、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：臺中市東區東南里精武路149號－來富貴彩券行📍第55組：05、11、38、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：臺中市西區忠誠里太原路一段120號1樓－太元彩券行📍第61組：05、14、19、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：臺北市士林區中正路272號1樓－大有彩券行📍第62組：05、14、31、38、39、30（1注獨得10萬）開出地點：彰化縣和美鎮和東里彰美路五段286號1樓－囍臨門彩券行📍第65組：05、14、38、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：臺中市大里區大明路113號1樓－強棒彩券行📍第66組：05、19、31、38、39、30（2注均分，各得5萬）開出地點：臺中市東區旱溪街40號1樓－金樂透彩券行臺北市萬華區昆明街79號1樓－發樂發旗艦投注站📍第67組：05、19、31、38、41、30（1注獨得10萬）開出地點：屏東縣潮州鎮光華里中山路45號1樓－三鉅彩券行📍第72組：08、11、14、19、38、30（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉中興村光復東路193號1樓－金正發彩券行📍第73組：08、11、14、19、39、30（1注獨得10萬）開出地點：高雄市苓雅區武廟路41號－天福彩券行📍第74組：08、11、14、19、41、30（1注獨得10萬）開出地點：南投縣鹿谷鄉鹿谷村鹿彰路318號1樓－天頂彩券行📍第76組：08、11、14、31、39、30（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第81組：08、11、19、31、38、30（1注獨得10萬）開出地點：高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行📍第83組：08、11、19、31、41、30（1注獨得10萬）開出地點：高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行📍第85組：08、11、19、38、41、30（3注均分，各得3萬3333元）開出地點：桃園市桃園區長安里力行路88號（1樓）－旺財彩券行高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行臺北市中山區林森北路96號1樓－寶鴻彩券行📍第88組：08、11、31、38、41、30（2注均分，各得5萬）開出地點：高雄市三民區陽明路401號1樓－祥瑞鑫彩券行高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行📍第95組：08、14、19、38、41、30（1注獨得10萬）開出地點：臺中市西屯區福瑞里福科路932號1樓－福緣彩券行📍第101組：08、14、38、39、41、30（2注均分，各得5萬）開出地點：嘉義市西區書院里仁愛路558號一樓－陸陸玖彩券行臺北市南港區中坡北路84號1樓－來取億彩券行📍第102組：08、19、31、38、41、30（1注獨得10萬）開出地點：高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行📍第105組：08、31、38、39、41、30（2注均分、各得5萬）開出地點：苗栗縣頭份市東庄里民族路352號1樓－吉星彩券行臺中市西屯區西平里福星路309號1樓－鑫旺彩券行📍第107組：11、14、19、31、39、30（1注獨得10萬）開出地點：南投縣南投市三和里公園南街25號1樓－博億彩券行📍第116組：11、19、31、38、39、30（1注獨得10萬）開出地點：新北市林口區文化二路1段68巷10號－穩中彩券行📍第117組：11、19、31、38、41、30（1注獨得10萬）開出地點：高雄市新興區尚義街126號1樓－亞柏上億彩券行📍第119組：11、19、38、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：新北市新莊區中和街190號－盈泉彩券行📍第123組：14、19、31、39、41、30（1注獨得10萬）開出地點：嘉義市東區東興里公明路103號一樓－金多寶彩券行