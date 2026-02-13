我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左）今宣布回歸綜藝節目《小姐不熙娣》主持崗位。（圖／東森綜合台提供）

▲小S（左）回歸主持《小姐不熙娣》特輯預計將於4月份正式播出。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

小S回歸復工！藝人小S（徐熙娣）今（13）日透過社群IG發文，宣布回歸綜藝節目《小姐不熙娣》主持崗位，「我要開工了，但我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子！」並感謝暫別1年期間，代班主持Sandy（吳姍儒）、薔薔的努力與付出。對此，節目所屬東森綜合台也證實：「《小姐不熙娣》之《主持復健之路》特輯預計將於4月份正式播出，敬請期待。」小S在社群文中感性寫下，「這段時間謝謝東森電視台一直支持我，等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們，我可以試著開始工作了！」節目製作人B2也開心回應並補充說明：「S提到的三個月，其實是我們為她量身打造的『特別企劃』錄製時間。請觀眾放心，未來《小姐不熙娣》將持續帶給大家更多精彩爆笑的內容。」全新內容即將開錄！《小姐不熙娣》之《主持復健之路》特輯預計將於4月份正式播出，屆時觀眾將能見證小S「歸零再出發」的獨特魅力。更多精彩內容，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道播出的《小姐不熙娣》。