藝人小S（徐熙娣）今（13）日宣布回歸節目《小姐不熙娣》主持，所屬東森綜合台證實全新特輯將於4月播出，外界期待萬分，稍早近2時許，節目製作人B2（陳彥銘）也公開與小S私下電話對談內容，趁著對方一口答應之時趕緊掛電話，超怕她反悔。另外，小S搭檔派翠克激動不已，激勵打氣：「等妳回來一起調皮搗蛋！」同時也不捨代班的吳姍儒（Sandy）、薔薔，「也許之後有我們再次合作的機會，期待那天到來！」
小S重返《不熙娣》！B2鬆口內幕：超怕她反悔
B2今稍早於社群IG發文，截取小S的貼文，還原2人私下電話對談內容，B2問道：「那⋯⋯就確定這個時間囉？」小S猶豫了一會兒：「嗯⋯好⋯誒誒⋯等一下⋯我再想一想⋯」空氣凝結5秒之後，小S霸氣答應回歸，「好啦⋯不要再換時間了⋯就這樣⋯週五中午左右吧！」
B2內心一陣歡愉，卻又不能太過顯現，只沉穩地回覆小S：「好！沒問題！後續我們都會努力準備好！不用擔心⋯好！那我要趕快掛電話了！避免妳忽然反悔了，Bye！」B2也透過文中道謝Sandy、薔薔、派翠克，「這麼盡責全力挺到底！謝謝大家！」期盼小S回歸到來。
派翠克守候小S！激動發聲：等妳回來調皮搗蛋
今下午小S在社群IG宣布復工，「這段時間謝謝東森電視台一直支持我，等待我回去工作！」搭檔派翠克激動不已，於對方貼文留言區打氣：「我的好姐姐妳可以的，我都在！等妳回來一起調皮搗蛋！」深厚交情十分動人。
派翠克也向《NOWNEWS今日新聞》分享不捨Sandy、薔薔心境，「我非常感謝有她們幫忙，也有寫卡片給她們，我能理解她們的壓力有多大。這段時間也多了兩位朋友，也許之後有我們再次合作的機會，期待那天到來！」
🔺小S社群全文
這段時間，謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們。
我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！
所以我要開工了，但我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子！
謝謝期待我的每一個人，我會照著我的心情去好好做的，2026，祝福大家一定要健康、平安～
🔺資料來源－
東森綜合台、小S IG、B2 IG
