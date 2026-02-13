我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《天機試煉場》開播話題不斷，從49位命理師的對決，變成朴娜萊為何可以復出，鏡頭甚至還比其他人多。（圖／Disney+）

朴娜萊霸凌、欠錢卻能登上Disney+ 觀眾納悶

Disney+去年600億打水漂 冷凍金秀賢《山寨人生》

Disney+真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日開播後，原本該被討論的是49名命理師的「算命對決」到底準不準、淘汰賽設計夠不夠刺激，沒想到輿論卻迅速歪樓，焦點直接燒向平台，因為觀眾追到第4集才發現，才剛因霸凌、代領處方箋與疑似非法醫療注射等爭議宣布暫停活動的主持人朴娜萊，不但沒有被淡化，鏡頭與話量反而幾乎全場最多，存在感強到壓過全炫茂、SJ神童其他主持；對比同樣是Disney+重金投資、製作費高達600億韓元（約台幣14億）的戲劇《山寨人生》，卻因男主角金秀賢捲入與已故金賽綸未成年時期交往爭議，在輿論壓力下被無期限延期、甚至停拍至今，同一平台、同樣藝人醜聞，一個照播、一個冰封，「為什麼朴娜萊可以，但金秀賢卻不行？」雙重標準的質疑全面炸開。朴娜萊近期遭前經紀人公開指控職場霸凌，還牽扯被迫墊付金錢與非法醫療注射等爭議，風波爆開後她親自宣布暫停演藝活動，手上《我獨自生活》、《幫我找房子吧》、《驚人的星期六》等節目主持陸續中斷，新綜藝也被電視台撤換，幾乎等於從電視圈全面抽離。當時外界不只關注她是否復出，更把焦點對準Disney+，因為《天機試煉場》是平台今年重押的節目，朴娜萊出事後內部一度傳出重新評估剪輯與公開時程，對外回應也始終強調「是否調整內容與上線時間仍在討論中。」語氣顯現對輿論風向與品牌風險的顧慮，若處理不慎，勢必會傷及平台形象。結果節目如期上線，從目前公開的4集內容來看，朴娜萊的畫面不只沒被大量刪減，她幾乎是反應最滿、發言最多的主持人，任務進行時高分貝附和與驚呼不斷，關鍵時刻幾乎都有她接話，這樣的呈現方式很難讓人感受到任何「降溫」處理。問及官方這是否為朴娜萊的正式復出，Disney+曾回應：「朴娜萊將以眾多固定班底之一的身分出演。」於是不少觀眾直言，如果平台真的有顧慮，至少應該在份量上做出調整，現在看起來是完全照原剪輯播出，質疑聲浪才會持續擴大。這個對比之所以敏感，是因為同樣是Disney+重金投資、製作費高達600億韓元的戲劇《山寨人生》，原定去年4月推出，卻因男主角金秀賢捲入與已故金賽綸未成年時期交往爭議，在輿論壓力下直接無期限延期，甚至連拍攝都喊停，整部作品被按下暫停鍵，投資與宣傳成本全部凍結。一邊是整檔戲劇全面喊卡，一邊是綜藝節目照常播出、鏡頭如常保留，放在同一平台的決策脈絡下，自然被拿來比較所謂的「雙重標準」。當然，兩起事件的性質與法律層面嚴重程度不同，支持者也認為不能一概而論，但對觀眾來說最直觀的仍是結果，有的至今沒有下文，有的則如期在螢幕上高調登場。《天機試煉場》播到現在，已經不再只是命理對決準不準的問題，而是Disney+面對藝人風波時，標準究竟怎麼拿捏。