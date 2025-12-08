我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Disney+重金製作的《天機試煉場》由全炫茂（左起）、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮主持，是2026年主打的綜藝節目。（圖／IG@disneyplustw）

朴娜萊負面新聞纏身！所有節目通通暫停、《天機試煉場》觀望中

Disney+近年水逆 金秀賢、鄭雨盛都害到他們

OTT龍頭Disney+韓國近年水逆不斷，重金製作的原創劇還沒上線，主演就先出事已成了例行公事：金秀賢的爭議讓《山寨人生》直接被打入冷宮、鄭雨盛捲入私生子風波，讓《韓國製造》拍到一半差點喊卡，，把2026年主打綜藝《天機試煉場》（운명전쟁49）推向不確定深淵，平台高層保守回應：Disney+每次推出新作都像在拆盲盒，不知道下一秒哪位主人公又會出事。朴娜萊是南韓知名諧星，近日醜聞連爆，被前經紀人控訴職場霸凌、使喚如傭人，甚至還牽扯到墊錢、代領處方箋等爭議。雖然雙方已和解，但她的形象早已重創，手上的電視節目從《我獨自生活》、《幫我找房子吧》到《驚人的星期六》全被迫中斷主持，新綜藝《나도 신나》也因她自行宣布休息而被電視台直接抽掉；連Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》都得重新評估剪輯與上線時程，搞得平台高層超頭痛。韓媒《일간스포츠》指出，《天機試煉場》已全數拍完並進入後製階段，Disney+初步仍傾向照原定計畫讓作品在明年上半年播出，而不是像電視台那樣，直接把朴娜萊的節目砍光。但平台態度十分小心，只回覆：「關於《天機試煉場》是否剪輯（朴娜萊部分）、公開時間等，目前尚無定案，仍在討論中。」相當保守。《天機試煉場》是Disney+明年主打的重量級綜藝節目，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮主持，內容是49位「命運術士」靠各種關卡測試自己的命運走向，製作成本非常高，所以是2026年的招牌節目之一，如今卻因朴娜萊的爭議被關注，外界也都在看平台究竟會不會「保留她」。事實上，Disney+已不是第一次踩到「主演風波地雷」，今年4月原定上線的新劇《山寨人生》，因男主角金秀賢被捲入與已故金賽綸未成年時期的交往爭議，輿論瞬間炸開，隨著批評聲浪越滾越大，平台最後只能選擇無限期延期，連第2季拍攝都一起暫停。去年（2024）11月，拍到一半的《韓國製造》又迎來鄭雨盛的私生子風波，但因並未觸及違法，也沒有激化雙方衝突，劇組仍維持原計畫拍攝，如今已敲定24日照常開播。