▲朴娜勑日前才因家裡遭竊登上新聞版面，本次又被爆料職場霸凌。（圖／朴娜勑IG）

韓國諧星朴娜勑遭前經紀人們指控職場霸凌，他們透露自己任職期間被當成傭人使喚，甚至還需要代墊許多聚會支出，不過最後她都不還錢，更有一名經紀人表示，自己曾經因為拒絕喝酒，被朴娜勑用杯子砸上，為此他們向朴娜勑提告並要求賠償一億韓元（約台幣213萬）。根據韓媒報導，朴娜勑的前經紀人們向法院申請房產扣押，要求她支付一億韓元（約台幣213萬）。他們控訴朴娜勑涉及職場霸凌、特殊傷害、非法代領處方藥、拒絕支付代墊款等行為，同時向法院提交了朴娜勑不當行為的證明資料。這份證明資料中，指控朴娜勑把經紀人當傭人使喚，要求對方24小時待命、使喚經紀人跑腿買下酒菜、代墊酒錢、強迫參加酒局、整理聚會後的混亂現場等，完全就是把經紀人當成隨身保母。而其中有一名經紀人更爆料，自己因為不喝酒拒絕聚會邀約，遭到朴娜勑言語辱罵、丟杯子砸傷，大家都在忍無可忍的狀況下決定離職，並且提出證據要求經紀公司結清代墊款項，沒想到遭到公司威脅「會以偽造文書、毀損名義罪起訴」，使得他們不得已只好站出來，要求朴娜勑正面面對錯誤。朴娜勑近期才因為豪宅遭小偷登上新聞版面，本次又爆出職場霸凌，將扶持自己工作細節的經紀人當成傭人使喚，令人唏噓。