▲TWICE臺北大巨蛋門票3分鐘全數售罄，主辦方緊急加開第3場。（圖／TWICE IG@twicetagram）

加場早有玄機 此次巡演第一次連唱3天

▲TWICE加開場次早已傳得沸沸揚揚，如今終於證實。（圖／讀者提供）

想看子瑜SOLO選這邊 粉絲熱議「一壘外野側=黃金視角」

D2到D9、本壘側108到118都是不錯的選擇，記者建議，由於此次舞台採360度環形舞台配置，加上4面超大LED大螢幕， 因此不論選擇哪一側都會是「最好的選擇」 。

韓國人氣女團 TWICE 再創票房神話！原訂 2026 年 3 月 21、22 日在臺北大巨蛋舉行的《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會兩場門票瞬間秒殺，主辦今（4）日火速宣布加開第三場3月20日演出，並向粉絲喊話：「THIS IS FOR ❤️ONCE❤️」。主辦表示，由於需求爆棚，加場門票將於明（5）日上午11點透過拓元售票系統全面開賣，本次活動採「實名制認證」，入場需持有效票券與附照證件正本核對身分，另提醒粉絲購票前務必查看視線遮蔽區資訊，避免購後爭議。此外，限量VIP套票包含演前Soundcheck、專屬掛繩吊牌、限定小禮與明信片組等福利，詳細內容以售票頁面為準，ONCE準備好衝門票了！事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者早在高雄巨蛋場前就掌握加開第3場資訊，因為臺北大巨蛋的租賃、裝台、拆台時間加起來，連辦3天是最理想且最符合經濟效益的做法。然而，由於此次TWICE演出採環形舞台，體力消耗之大跟一般舞台不能相比，因此在臺北大巨蛋連唱3場將會是TWICE此次巡演第一次。根據記者實地觀賞TWICE演唱會經驗，加上高雄世運2場的舞台動線可見，由於TWICE此次世界巡演是採取「環形舞台」，因此子瑜在SOLO時會在停留在右側舞台，在臺北大巨蛋長方形配置下，沒意外「一壘外野側靠近菸廠路座位」C1、C2、102、146將會是最接近子瑜、最能正面看到她SOLO的黃金角度，不過演出內容最終將以官方安排為主。當然如果想要看到〈What Is Love〉正面志效與子瑜的超甜蜜互動，另外提醒，拓元官方公告102 / 104 / 105 / 106 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 120 / 121 / 122 / 124 / 131 / 133 / 134 / 135 / 138 / 139 / 141 / 142 / 143 / 144 / 146 / 201 / 202 / 205 / 221 / 224 / 225 / 233 / 234 / 243 / 244 看台前排（前1–3排）可能因防護欄阻擋視線，是可能遮蔽區，讀者購買時斟酌考量。