▲有網友翻譯濱崎步御用化妝師高橋美香的貼文，對方直言：「最不服氣的應該是濱崎步本人！」（圖／翻攝自臉書@小原惠文）

日本天后濱崎步上月29日原定於上海開唱，卻因中日關係急凍，在演出前一天被臨時通知取消，她最終選擇在空無一人的場館完成整場演出，成為全球熱議焦點，然而中國部分媒體接連指稱「無人演唱會是造假」，甚至有人自稱是攝影團隊工作人員跳出來說相關照片只是彩排畫面，引發輿論混亂。對此，濱崎步的御用隨行美容師高橋美香罕見公開發聲，直接否認假消息，怒斥：「最不服氣的應該是她本人！」濱崎步團隊在開唱前 24 小時，突然接到「不可抗力因素」通知，主辦方要求取消演出。該場地舞台耗時五天搭建完工，燈光、特效、彩帶機以及14,000個座位全待命，只差觀眾入場。儘管主辦單位無奈宣布取消，濱崎步與日本、中國共200位工作人員仍堅持把準備完成的舞台留下一次完整紀錄，因此決定「照常開演」並全程錄影，未來將公開回饋歌迷，當她在IG上貼出空場演出的照片時，粉絲大受感動，也讓「無人演唱會」迅速登上國際媒體版面。然而事件發酵後，一名自稱攝影團隊的賴姓男子在中國平台發文道歉，聲稱所有空場影像都是「彩排照」，被他私自流出，引發假消息，中國官媒也跟進報導「無人演唱會不實」，更讓外界霧裡看花。對此，高橋美香無法再忍，直接以長文反擊，透露當天濱崎步得知取消後，第一句話是向全體團隊深深鞠躬並懇求：「請讓我們演出。」即便台下沒有任何觀眾，她仍希望完成這場舞台：「這一刻最難受的人，就是她自己。」美容師真情流露，打破外界對事件的曲解。高橋美香進一步指出，正式開演前，濱崎步站在升降台裡，隨著倒數準備升上舞台，她突然靜靜流下眼淚，當下所有工作人員都紅了眼眶，卻互相提醒再忍一下：「我們不能在這裡哭。」因為大家知道，這將會是她生涯裡最特別、也最心碎的一場表演。高橋美香描述，沒有觀眾的場館裡，燈光照樣亮起、樂隊照常演奏、舞者依舊進位，所有人都用最投入的狀態完成全套流程，包含濱崎步本人也是用最投入的狀態去對著14,00個空位演唱：「直到最後一首安可曲，那都是最棒的LIVE。」