日本天后濱崎步昨（29）日本來要在上海舉行演唱會，卻因為中日關係緊張，演唱會直接被取消，讓濱崎步及一眾粉絲都很錯愕。為了不辜負工作人員的付出，濱崎步選擇在0觀眾的情況下，上台完成演出，之後將透過影片形式公開這場演唱會。這樣的敬業精神讓香港影帝黃秋生也忍不住發文讚嘆：「濱崎步a real artist.（濱崎步是真正的藝術家）」
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 0觀眾她獨自唱完全場
濱崎步上海演唱會臨時被取消，場地花費5天時間和上百名工作人員的心血才完成，她不想浪費這個舞台及和粉絲的約定，於是濱崎步最終選擇在0觀眾入場的情況下，照常完成演出，把準備好的歌單從頭唱到尾；團隊也透露這場演出有進行拍攝，之後將視時機把影片公開，算是給歌迷一個交代。
黃秋生讚濱崎步：是真正的藝術家
濱崎步的暖舉不僅感度數萬粉絲，就連香港影帝黃秋生也替她的選擇感到佩服。昨日晚間黃秋生就在臉書發文，貼出幾張濱崎步的照片並寫道：「濱崎步a real artist.（濱崎步是真正的藝術家）」藉此表達對濱崎步的欣賞和支持。
濱崎步暖安慰粉絲：請大家不要為我擔心
而濱崎步在收到演唱會無法如期舉行的通知後，28日也在IG以英文、日文2種語言發文，安慰粉絲，「我正和一路陪我走過這段巡演的ICHIZA成員、中國工作人員，以及日本的大家庭並肩前進，所以請大家不要為我擔心。」
濱崎步也滿懷正能量的對粉絲喊話，「也請你們好好保護自己，哪怕是再微小的事物，只要能帶來正面的力量、豐富你們的心，那就值得珍惜。我始終深信，娛樂應該是連結彼此的橋樑，而我希望自己能成為打造這座橋的那一方。」高EQ的回應展現天后的高度和風範。
不只濱崎步！大槻真希唱到一半也被請下台
其實除了濱崎步外，日本女歌手大槻真希28日在上海參加「萬代南夢宮嘉年華2025」活動時，演唱動畫《航海王》（ONE PIECE）片尾曲〈Memories〉才唱到一半，也無預警被切斷電源，遭工作人員帶離舞台，由此可見中國反日情緒嚴重，已經影響了兩國的娛樂交流，對演出者既不禮貌也不友善。
資料來源：濱崎步IG、黃秋生臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
濱崎步上海演唱會臨時被取消，場地花費5天時間和上百名工作人員的心血才完成，她不想浪費這個舞台及和粉絲的約定，於是濱崎步最終選擇在0觀眾入場的情況下，照常完成演出，把準備好的歌單從頭唱到尾；團隊也透露這場演出有進行拍攝，之後將視時機把影片公開，算是給歌迷一個交代。
濱崎步的暖舉不僅感度數萬粉絲，就連香港影帝黃秋生也替她的選擇感到佩服。昨日晚間黃秋生就在臉書發文，貼出幾張濱崎步的照片並寫道：「濱崎步a real artist.（濱崎步是真正的藝術家）」藉此表達對濱崎步的欣賞和支持。
而濱崎步在收到演唱會無法如期舉行的通知後，28日也在IG以英文、日文2種語言發文，安慰粉絲，「我正和一路陪我走過這段巡演的ICHIZA成員、中國工作人員，以及日本的大家庭並肩前進，所以請大家不要為我擔心。」
濱崎步也滿懷正能量的對粉絲喊話，「也請你們好好保護自己，哪怕是再微小的事物，只要能帶來正面的力量、豐富你們的心，那就值得珍惜。我始終深信，娛樂應該是連結彼此的橋樑，而我希望自己能成為打造這座橋的那一方。」高EQ的回應展現天后的高度和風範。
其實除了濱崎步外，日本女歌手大槻真希28日在上海參加「萬代南夢宮嘉年華2025」活動時，演唱動畫《航海王》（ONE PIECE）片尾曲〈Memories〉才唱到一半，也無預警被切斷電源，遭工作人員帶離舞台，由此可見中國反日情緒嚴重，已經影響了兩國的娛樂交流，對演出者既不禮貌也不友善。
資料來源：濱崎步IG、黃秋生臉書