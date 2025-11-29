我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步在上海的演唱會被中國當局臨時取消。（圖／大步整合行銷提供）

堅持站上舞台開唱 濱崎步一人面對空席完成全場演出

▲濱崎步發文證實演唱會被取消。（圖／翻攝自濱崎步IG@a.you）

空場演唱照片瘋傳 粉絲大讚：她的敬業無人能比

▲有網友曬出濱崎步獨自一人登上舞台，對著空無一人的台下演唱，只求用錄製的唱給中國粉絲聽。（圖／翻攝自微博）

臨時喊卡引發不滿 粉絲怒轟：怎能在前一天才通知

▲有網友透露即便演唱會取消，濱崎步仍在舞台上唱給粉絲聽。（圖／翻攝自微博）

日本天后濱崎步原訂於今（29）日在上海舉行演唱會，舞台、燈光、音響等硬體設備都已由近200名工作人員歷時五天搭建完成，然而就在開唱前一天她突然接獲主辦單位通知「演出取消」，理由未明讓她震驚得難以置信。儘管正式演唱會被迫喊停，濱崎步仍決定站上原本準備給歌迷的舞台，完成一場「只有她自己」的演出。她穿上原訂登台的華麗服裝，踩著高跟鞋走向燈光底下，對著空無一人的觀眾席唱完全套曲目，完整呈現本應屬於歌迷的舞台，讓粉絲全感動哭翻。由於中國近期因政治氛圍緊張，部分日本藝人面臨臨時喊卡情況，但這次停演時機之突然，仍讓濱崎步與粉絲措手不及。她在社群上透露接獲消息時「整個人都僵住了」，完全無法理解為何在所有準備完備後，仍會遭遇這樣的結果。隨後濱崎步決定獨自登台展開「一人演出」，工作團隊默默陪伴她錄下整場內容，她承諾會在合適的時間公開影片，讓買票卻無法入場的歌迷至少能看見她努力的成果，照片與片段曝光後，讓粉絲心疼直呼：「她為粉絲做到極致！」網路上流出濱崎步在空場中演唱的畫面，只見她維持完整舞台造型，眼神堅定，彷彿台下坐滿人般投入。許多粉絲表示，看到她在無觀眾的場館依然認真唱完每一首歌，「敬業程度完全無法形容」、「她不是在走流程，而是真的在完成對歌迷的承諾」、「這才叫真正的專業藝人」。更有人說，「沒有觀眾，反而更能感受到她的力量與情感」，認為這場被迫轉變形式的演出，意外成為她演藝生涯中最令人動容的一刻。近期因中日關係緊繃，多名日本藝人遭取消或延期在大陸的活動，濱崎步這場演唱會也被外界視為同樣受到波及，令人鼻酸的是，她在取消前一天才於社群上寫下祈福文，對香港宏福苑大火表達哀悼，並宣布演唱會將取消紅色服裝與火焰特效，呼籲粉絲穿著黑色衣物入場，以示追悼，她的體貼與敏感度原被粉絲大讚：「真正懂得尊重社會氛圍的藝人！」卻沒想到隔天便接到停演通知，其落差讓粉絲更加心疼與憤慨。演唱會被突然取消，讓眾多已經買票、訂好住宿與交通的粉絲悲憤不已，不少人怒批主辦單位「毫無誠意」、「不給任何緩衝時間」，甚至質疑整體執行過程缺乏透明度。粉絲強調，濱崎步本人已盡到藝人最大責任，甚至完成「空場演唱」這種極具象徵意義的舉動：「但主辦單位應該給歌迷合理交代！」目前主辦尚未提出補償方案，引發更多討論。雖然風波未平，但濱崎步的應對方式反倒讓外界看到她的真摯與職業精神，成為這場混亂中唯一的暖心亮點。