被封為「平成歌姬」的日本天后濱崎步昨（29）日本來要在上海舉行演唱會，卻因為「不可抗力因素」被迫取消，疑受中日政治角力影響，計畫全被打亂，1.4萬位歌迷都無法入場，讓濱崎步也很錯愕。但她第一時間調整心態，決定還是照常完成演唱會，對著台下1.4萬個空座位開唱，畫面曝光後讓中國網友們也很心疼，更有人看哭，大讚濱崎步「天后格局太高了」。
濱崎步演唱會被迫取消 她獨自開唱心酸畫面曝光
濱崎步的演唱會在開唱前一天突然宣布取消，這消息讓粉絲及濱崎步本人都很錯愕。儘管官方僅公布是因「不可抗力因素」，但大家都心知肚明，是因中日緊張關係升溫，才導致日本歌手演唱會辦不下去。主辦單位則公告，門票錢將於30天內按原支付路徑全額退回，歌迷不會有損失。
但濱崎步為了這場演出，舞台提前5天就開始搭建，數百名工作人員傾注心血只為完成這場演唱會，說取消就取消讓濱崎步過意不去，於是她決定按照原計畫開唱。濱崎步換上原先就準備好的舞台服裝，對著台下1.4萬個空座位表演，這場另類演出的畫面也被團隊用攝影機全程記錄下來，之後將視時機公開。
濱崎步證實有進行演出：從第一首唱到安可曲
濱崎步本人也發文轉發港媒對此事的報導，坦言確實在無觀眾的情況下，「從第一首到安可完整地演出了一遍，之後才離開會場。為了原本應該能見面的那1萬4千名TA（粉絲名），我們所有演出者與工作人員都投入與正式演出毫無差別的心意，完成了這場舞台。」
濱崎步孤單開唱的畫面也在微博、小紅書上流傳，許多中國粉絲都看哭，心疼濱崎步受影響，同時也大讚濱崎步的敬業態度，「濱崎步真的很有格局，不愧是天后」、「謝謝妳濱崎步！妳讓我知道什麼是契約精神！妳已經履約了，放心，欠妳濱崎步的，有一天會以百倍千倍還」、「我直接在工位（指辦公室）上哭出來」、「這就是平成歌姬的氣度」。
濱崎步暖心安慰粉絲：請大家不要為我擔心
濱崎步28日也在IG以英文、日文2種語言發文，安慰粉絲，「我正和一路陪我走過這段巡演的ICHIZA成員、中國工作人員，以及日本的大家庭並肩前進，所以請大家不要為我擔心。」濱崎步更滿懷正能量的對粉絲喊話，「也請你們好好保護自己，哪怕是再微小的事物，只要能帶來正面的力量、豐富你們的心，那就值得珍惜。我始終深信，娛樂應該是連結彼此的橋樑，而我希望自己能成為打造這座橋的那一方。」
資料來源：濱崎步IG
