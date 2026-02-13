Disney+原創韓綜《天機試煉場》首播就丟出震撼彈，Super Junior（SJ）成員神童在鏡頭前親口坦言「我奶奶是巫師」，還提到巫師體質會隔代遺傳，這段話讓氣氛瞬間凝結，也讓觀眾回頭翻出他過去那些神準到離奇的「反向爆紅魔咒」，尤其是當年《Sorry, Sorry》紅遍全球，他卻曾說第一次聽覺得「超不怎麼樣」；aespa的《Next Level》他當初也懷疑「成員會不想唱」，結果雙雙成為中毒神曲，如今再加上巫師奶奶的背景，超靈體質意外成為節目開播後的最大話題。
神童奶奶是巫師 自爆當藝人擋住靈異體質
神童在《天機試煉場》首集主動提起奶奶身分，語氣平靜卻內容驚人，他說：「我的奶奶是巫師，我不確定是不是真的，但聽說巫師的天賦會隔代遺傳，所以大家都說，我是因為當了藝人而擋下來，但我覺得這兩者沒有太大差別。」這段話讓現場算命師驚呼：「他們確實找來了一群充滿靈性能量的人！」
其實神童早在其他綜藝節目就分享過自己的「魔咒」體質，只要是他事先聽過覺得好聽的Demo，最後通常都不會中，反而是他第一時間不看好的歌，往往都大爆紅。他回憶第一次聽到《Sorry, Sorry》時，直言「那時候會重複歌詞的曲風已經退流行了，歌詞也完全聽不懂在唱什麼」，甚至覺得不太妙；提到aespa的《Next Level》時也說當時心想「成員們應該會不想唱吧」，覺得風格很怪，沒想到最後都紅到成中毒代表作。
當時金九拉還半開玩笑問他是不是有當巫師的氣質，甚至推薦他出演MBC《深夜怪談會》，神童才淡淡補上一句：「我親奶奶是巫師。」如今對照《天機試煉場》裡耐人尋味的發言，確定不是綜藝效果，讓人越想越覺得神奇。
《天機試煉場》在演什麼？一堆算命師的算命對決
《天機試煉場》是Disney+今年主打的重量級原創綜藝，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善主持，節目集結49位擅長塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家同場競技，透過層層闖關爭奪最強命理師寶座。
節目採淘汰賽制，每一關題目都刁鑽到讓人發麻，例如只給一張照片加上死亡時間，就要推算個案如何死亡；或拿出童年照，預測這個人長大後的人生走向；更誇張的是還曾丟出9張腳底照，要命理師判斷誰是遊民，甚至找來一群年輕人，逼命理師算出誰從沒談過戀愛。題目一題比一題極端，命理師集體燒腦，但偏偏總有人真的精準命中，畫面刺激到不行。
比賽過程中，各路命理師各顯神通，塔羅牌一張張翻開、請神連線、搖鈴問事、排易經八字、揮羽扇占卜，甚至有人直接打開筆電分析資料算命；因為題目設定太離奇，傳出神明當場動怒開嗆：「你們以為這麼簡單嗎！」導致有巫師在感應時突然狂乾嘔，把主持人全嚇到定格，詭異氛圍掀頂。
📌《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
