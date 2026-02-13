我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧瑟妃（前方）是Z世代巫師，外型跟偶像沒兩樣，通靈能力卻很強。（圖／翻攝自disneyplus）

Disney+《天機試煉場》集結塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相、巫師等49位頂尖的命理師，透過分析個案的細節，考驗專家們的能力，看誰才是最強命理師，並由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、神童、及姜智榮共同主持見證。首集出現一名女性的照片、姓名以及死亡時間，參賽者要算出她的死因，女巫盧瑟妃不靠任何工具，直接說出，「確定祂是那時候死的嗎？」把所有人嚇歪。《天機試煉場》第一道題目出現一名叫高薇英的女性照片，以及死亡時間，要參賽者推算出她的死因，女巫盧瑟妃分析亡者最後是在一個又黑又冷的地方，似乎是在離家很遠的地方失蹤，還聽到亡者的聲音，「你確定我是在那天死的嗎？」並表示該名女子死亡時間有問題。雖然也有其他命理老師講對答案，但指出死亡時間有問題的只有盧瑟妃，她也被選為第一個晉級的參賽者。盧瑟妃事後也解釋，「我覺得那個日期不對，也許他們後來發現了祂，或者他們認為祂是在那天死的。」原來過世的高薇英生前是攀岩運動選手，後來是登山家，2009年7月11日成功攀登上喜馬拉雅山，卻在下山時失足墜崖身亡。主持人說，高薇英的屍體是在死後才由其他登山客以及直升機的幫助運下山的，死亡日期只是估計，盧瑟妃聽了點頭，彷彿一切都說得聽，接著斬釘截鐵地說，「祂不是那天死的。」讓其他參賽者傻眼，頻發出驚呼聲，「這太瘋狂了」。