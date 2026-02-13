我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧市長問候長輩日常起居(圖／社會局提供)

農曆春節的腳步近了，台中的街頭巷尾漸漸瀰漫著團圓的氣息。在這個充滿暖意的時節，台中市長盧秀燕今(13)日專程帶著年菜、禮品與厚實的保暖用品，前往探訪101歲的馬瑞平爺爺及96歲的楊美玉奶奶，為這兩位「老寶貝」送上如家人般的溫暖關懷。「爺爺、奶奶，我們來看您了！」盧市長像個女兒般親切地登門拜訪，緊握著馬爺爺與楊奶奶的手，閒話家常，關心他們穿得暖不暖、吃得好不好。儘管兩位長輩的子女長年旅居國外，但在這個特別的日子裡，家裡依然充滿了歡笑聲。看著兩位長輩身體硬朗、精神奕奕，大家都笑得很開心。原來，雖然親人不在身邊，但平日裡有社福團體的居服員送餐、陪伴就醫，這群熱心的志工早已成為長輩們「沒有血緣的家人」。馬爺爺開心地說，上個月兒子媳婦才剛回來幫他慶生，現在雖然分隔兩地，但透過視訊，心依然緊緊相繫，家庭氛圍溫馨融洽。盧市長感性地說，農曆年是華人最重視的團圓時刻，她希望這份關懷能傳遞給每一位獨居長者、身障朋友以及需要幫助的家庭。讓我們一起多一句問候、多一份關心，讓身邊的獨居長輩、高齡者與弱勢朋友們，都能感受到這座城市的溫度，共度一個平安、幸福的好年。社會局說，市府用心照顧長輩，恢復老人健保補助逾八成長輩近40萬人受益；敬老愛心卡每個月有1000元社福點數額度，六都最高；還有534處社區照顧關懷據點和1,330班長青學苑，打造健康樂活環境，希望長輩都能跟馬爺爺、楊奶奶一樣健康長壽、多多外出，感受城市的溫暖。社會局指出，為就近關懷獨居長輩，委託4個社福團體及191處志工單位，提供電話問安、關懷訪視等服務，或連結緊急救援服務、營養餐食等資源；若長輩因經濟弱勢、行動能力受限無法自行備餐、購餐，社會局結合5個社福團體辦理營養送餐服務，支持長輩於社區在地安老、樂齡安居。（台中市政府社會局廣告）