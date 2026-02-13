CNBLUE李正信、鄭容和、姜敏赫將展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，在3月7日、8日的台北流行音樂中心場次票券完售後，他們確定6月13日（星期六）下午5點移師高雄流行音樂中心繼續唱，門票分成6880元、5880元、4880元、3880元，3月26日（星期四）中午12點在年代售票系統開賣。
CNBLUE北高開唱 高雄場門票3/26開賣
隨著同名新專輯《3LOGY》巡演全面啟動，鄭容和說能持續站上舞台本身就是值得珍惜的事；敏赫會把感謝化為音樂；正信透露歌單將更豐富，期待走到更多地方。邁入出道第17年，他們也不約而同提到，希望能長久維持創作與交流的狀態，繼續在舞台上與支持者見面。
《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ 》高雄站確定於6月13日在高雄流行音樂中心-海音館舉行，票價分為新台幣6880元、5880元、4880元、3880元等4種，門票將於3月26日中午12點在年代售票系統開賣，活動詳情可至和協整合行銷官方社群專頁查詢。
CNBLUE發片回歸 新作展現全新面貌
CNBLUE日前帶著正規三輯《3LOGY》正式回歸，把3位成員李正信、鄭容和、姜敏赫長年累積的樂團精神、時間軌跡與未來方向收進同一個敘事，全10首歌曲皆出自成員之手，從概念到聲響都回到「現在的自己」。
談到終於帶著完整作品回歸，鄭容和形容這是投入心力最深的一次，把長久在心中醞釀的想法整理成形；姜敏赫則說，正因為是正規專輯，可以一次呈現更多面貌，既期待也難免緊張；李正信坦言，在確定不再延期後推出，興奮之外也伴隨壓力。
對於方向轉變，鄭容和直言這回把視線拉回內在，更能看見團隊本質；敏赫認為3人的創作軸線匯聚後自然形成體系；正信也點出，因為由3位成員構成核心，專輯名稱才因此誕生。專輯中收錄的〈Still, a Flower〉，是希望聽眾能重新感受自我存在的一首歌，也可能成為理解愛的契機；正信提到，在許多人需要被安慰的時刻，於是決定先讓這首作品與大家見面。
