CNBLUE台北演唱會加場 3／6再唱一天

2026年3月6日（五）19：00／加場

CNBLUE台北演唱會確定加場！他們今年將展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，在3月7日（六）場次的門票完售後，許多BOICE（CNBLUE粉絲名）敲碗喊加場，主辦單位積極與韓國經紀公司協調下，終於敲定在3月6日（五）19：00追加一場，票價不變：6880元、5880元、4880元、3880元，2026年1月24日（六）10：00在年代售票系統、各大便利商店開賣。CNBLUE推出新專輯《3LOGY》，配合主題宣布舉辦世界巡演，《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》台北站加場確定於3月6日（五）在台北流行音樂中心舉行，門票將於1月24日上午10點透過年代售票系統開賣，更多場次與售票詳情，可至和協整合行銷官方社群專頁查詢。被譽為「公演職人」的CNBLUE，本次世界巡迴將從首爾出發，再依序造訪澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄等地，後續也有望增加新的城市。CNBLUE最新專輯《3LOGY》已經正式於各大數位平台上架，三位成員李正信、鄭容和、姜敏赫全參與創作，作品共收錄10首歌曲，曲目視覺以音樂祭入場手環為靈感設計，完整展現CNBLUE一路累積的音樂厚度與多樣色彩。演出日期：2026年3月7日（六）17：00演出地點：台北流行音樂中心-表演廳活動票價：6880、5880、4880、3880售票時間：2026年1月24日（六）10：00售票平台：年代售票系統、各大便利商店