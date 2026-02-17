我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年到，台北市議員（南港、內湖）參選人陳冠安強烈推薦市民與外地朋友，過年走春不妨走進內湖山城，規劃一趟結合信仰文化、自然景觀與親子體驗的輕旅行，從碧山巖一路延伸至白石湖，感受城市中難得的慢活風景。陳冠安表示，碧山巖的開漳聖王廟，不僅是內湖重要的在地信仰中心，更坐擁遼闊視野，天氣晴朗時可一覽台北盆地景致，遠眺台北101，春節前後園區內櫻花盛開，更為走春行程增添濃厚年節氛圍，十分適合全家大小一同造訪。離開碧山巖後，民眾可順遊白石湖地區。陳冠安指出，白石湖是北台灣知名的草莓產區，當地農家透露，每年二至三月為草莓風味最佳的時節，特別適合長輩與親子同遊。除採草莓外，園區亦提供窯烤體驗、手作 DIY 草莓產品等活動，民眾還可帶草莓盆栽回家自行栽種，兼具休閒與食農教育意義。在交通與步行動線方面，白石湖周邊步道規劃完善，包括白石湖吊橋、同心池等景點，路線平緩、景色宜人，即使是親子家庭或銀髮族也能輕鬆行走。若體力充足，亦可延伸行程前往圓覺瀑布，在山林間感受芬多精，舒緩身心。此外，陳冠安也推薦想親近自然的市民，可選擇碧山露營場作為過年假期的另一種選項。露營場只需事前申請即可免費使用，園區內設有親子遊具，並同樣能遠眺台北市景，讓民眾在城市中也能享受自然野趣。最後，陳冠安祝福大家馬年行大運，無論是走訪內湖採草莓，或延伸至南港品茶踏青，都是春節走春、闔家同樂的最佳選擇。