2026過年刮刮樂怎麼中？過年不少民眾買刮刮樂試試手氣，2026年最新款的刮刮樂總計有15款全新上市。自《大學生了沒》發跡的藝人麥基，刮刮樂可說是「逢刮必中」，當中自己實測4大撇步超顯靈，「選刮刮樂時，用食指在掌心寫一個『中』字」、「寫好把手握著去挑」、「聽中文版的花木蘭神曲」、「拿刮刮樂到土地公廟拜年」，麥基更說：「我把白沙屯、大甲媽、朝天宮的神轎、慈祐宮的虎爺、武德宮發財錢幣通通買放在一起！能量很強大！」邀請民眾不妨試試看。
麥基現今是各節目常駐通告咖，也是日本新直播帶貨天王，默默經營日貨邁向第10年，還被客人封「心齋橋之子」，此外，麥基本身財運頗佳，刮刮樂可說是「逢刮必中」，實測祕技真的有效，「買刮刮樂就先到土地公廟壓著，不一定要放在財神廟，結果我一試就靈！」
麥基透露，一定要去知會家裡最近的土地公廟，「因為我們能不能發財，是家裡最近的土地公在管的」，再來，要選刮刮樂時，用食指在掌心寫一個「中」字、寫好把手握著去挑，最後也不忘要聽中文版的「花木蘭」神曲〈Honor To Us All〉，能量很強大，財氣滾滾來！
麥基也分享招財祕方，「我把白沙屯、大甲媽、朝天宮的神轎、慈祐宮的虎爺、武德宮發財錢幣通通買放在一起！能量很強大！」並笑說雖然沒有大富大貴，「但我都會固定去拜田都元帥，也去神桌下跟虎爺求財、去田都元帥開五大天庫財庫求發財錢母」，事業蒸蒸日上。
