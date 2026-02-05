我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩過年刮刮樂新款15種上架！內行彩迷表格又出爐了

2026馬年刮刮樂一共有全新15款全面上架販售。

▲台彩最新搭配吉祥物聯名發售500元刮刮樂「哈啾咪」，累計2026年春節最新15款刮刮樂全數上架販售。（圖／記者顏真真攝）

簡單來說就是你玩刮刮樂如果槓龜，你越凹就會輸越多，一定要見好就收才行！

2026過年刮刮樂回本率、賺錢率最高款式出爐！超級地雷款「馬年行大運」

在「回本率」的部分，由200元的「金馬報喜」奪下冠軍，回本率50.35%

而賺錢率最高的則是由售價300元的「海底大尋寶」以19.57%拿下冠軍。

▲2026過年刮刮樂15款回本率、賺錢率一圖看懂。（圖/2026馬年刮刮樂攻略）

至於「回本率」最低的則是每年最夯、售價2000元的「2000萬超級紅包」，回本率僅有29.33%

而賺錢率最低的則是100元的「馬年行大運」，槓龜0元跟100元回本獎項就佔比超過96%，賺錢率僅3.42%

▲單張售價100元馬年行大運，槓龜0元跟100元回本獎項就佔比超過96%，賺錢率僅3.42%，頭獎也僅有5萬元，被彩迷公認超級地雷款。（圖/台彩提供）

🟡2026過年刮刮樂15款評比！回本率排行（按照名次順序）

📍金馬報喜：回本率 50.35%，售價 $200

📍馬年行大運：回本率 50.10%，售價 $100

📍哈啾咪：回本率 42.02%，售價 $500

📍獎金樂翻倍：回本率 31.00%，售價 $200

📍推金幣：回本率 30.00%，售價 $100

📍2000萬超級紅包：回本率 29.33%，售價 $2000

▲2026刮刮樂回本率排行！200元的「金馬報喜」奪下冠軍，超過5成的回本率；最低的則是2000元的「2000萬超級紅包」，回本率僅29.33%。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

🟡2026過年刮刮樂15款評比！賺錢率排行（按照名次順序）

📍海底大尋寶：賺錢率 19.57%，售價 $300

📍1200萬大吉利：賺錢率 19.07%，售價 $1000

📍金好鑽：賺錢率 18.89%，售價 $200

📍財神報到：賺錢率 12.00%，售價 $100

📍2000萬超級紅包：賺錢率 10.29%，售價 $2000

📍馬年行大運：賺錢率 3.42%，售價 $100