下週即將迎來農曆春節連假，許多人準備返鄉跟家人團聚，屆時也有不少人趁春節彩券行買刮刮樂想試試手氣，希望能抱回大獎。而2026年最新款的刮刮樂總計有15款全新上市，往年都會有網友整理的全系列刮刮樂回本率、賺錢率表格也在日前出爐！拿下回本率冠軍的為200元的「金馬報喜」，且頭獎還有高達550張，小試手氣是不錯選擇，反而回本率最低的依舊是「2000萬超級紅包」，百年不變；賺錢率最高的則為300元的「海底大尋寶」，最低的則是100元的「馬年行大運」，堪稱今年刮刮樂最雷款，賺錢率僅3.42%。
台彩過年刮刮樂新款15種上架！內行彩迷表格又出爐了
台彩今年過年分成三梯次公布新款刮刮樂，從100元至2000元的價位通通都有，日前台彩又特別推出吉祥物團體「哈啾咪」，由「瑞力酷」及「灣得福」組成，取英文諧音「Very Good」、「Wonderful」相當有趣，也為吉祥物出版一款全新500元的刮刮樂「哈啾咪」，頭獎有4個500萬元，加上其他三張新款，2026馬年刮刮樂一共有全新15款全面上架販售。
而在臉書社團「我愛刮刮樂刮刮卡作公益」中，有內行彩迷每年都會整理各款刮刮樂的「期望值」、「中獎率」、「回本率」以及「頭獎獎金及數量」，今年當然也沒有缺席。不過這裡還是要提醒大家，刮刮樂不管哪款期望值一定都是負值，簡單來說就是你玩刮刮樂如果槓龜，你越凹就會輸越多，一定要見好就收才行！
2026過年刮刮樂回本率、賺錢率最高款式出爐！超級地雷款「馬年行大運」
仔細看今年的表格，在「回本率」的部分，由200元的「金馬報喜」奪下冠軍，回本率50.35%，而且該張刮刮樂的頭獎有550張，雖然只有10萬元，是非常適合過年試試手氣的一款刮刮樂；而賺錢率最高的則是由售價300元的「海底大尋寶」以19.57%拿下冠軍。
至於「回本率」最低的則是每年最夯、售價2000元的「2000萬超級紅包」，回本率僅有29.33%，因為該張刮刮樂頭獎金額高、百萬元、十萬元數量也不少，導致其中有40%的中獎都是「假中獎」，是1000元虧錢的獎項，今年一樣在過年15款最新刮刮樂中，是回本率最低的一款。
而賺錢率最低的則是100元的「馬年行大運」，槓龜0元跟100元回本獎項就佔比超過96%，賺錢率僅3.42%，是今年過年15款當中最難賺錢出場的一張刮刮樂，被彩迷公認超級地雷款，要買這張不如把錢省起來喝手搖飲。
🟡2026過年刮刮樂15款評比！回本率排行（按照名次順序）
📍金馬報喜：回本率 50.35%，售價 $200
📍馬年行大運：回本率 50.10%，售價 $100
📍哈啾咪：回本率 42.02%，售價 $500
📍五路財神：回本率 40.72%，售價 $500
📍金馬獎：回本率 38.44%，售價 $500
📍1200萬大吉利：回本率 37.47%，售價 $1000
📍好運連發：回本率 36.00%，售價 $200
📍海底大尋寶：回本率 36.00%，售價 $300
📍金好鑽：回本率 34.50%，售價 $200
📍大三元：回本率 34.00%，售價 $200
📍財源滾滾：回本率 33.00%，售價 $100
📍財神報到：回本率 32.00%，售價 $100
📍獎金樂翻倍：回本率 31.00%，售價 $200
📍推金幣：回本率 30.00%，售價 $100
📍2000萬超級紅包：回本率 29.33%，售價 $2000
🟡2026過年刮刮樂15款評比！賺錢率排行（按照名次順序）
📍海底大尋寶：賺錢率 19.57%，售價 $300
📍1200萬大吉利：賺錢率 19.07%，售價 $1000
📍金好鑽：賺錢率 18.89%，售價 $200
📍獎金樂翻倍：賺錢率 17.06%，售價 $200
📍推金幣：賺錢率 16.36%，售價 $100
📍大三元：賺錢率 16.32%，售價 $200
📍好運連發：賺錢率 15.76%，售價 $200
📍五路財神：賺錢率 14.79%，售價 $500
📍金馬獎：賺錢率 14.44%，售價 $500
📍金馬報喜：賺錢率 14.24%，售價 $200
📍哈啾咪：賺錢率 13.22%，售價 $500
📍財源滾滾：賺錢率 13.20%，售價 $100
📍財神報到：賺錢率 12.00%，售價 $100
📍2000萬超級紅包：賺錢率 10.29%，售價 $2000
📍馬年行大運：賺錢率 3.42%，售價 $100
資料來源：2026馬年刮刮樂攻略、台彩官網
