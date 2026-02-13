高雄市文化局表示，高雄果嶺自然公園自開放後和澄清湖園區是許多民眾運動休閒的好去處，近期以「森棲盎然」為主題，文化局及高雄市立美術館邀請國內外共6組藝術家帶來9件作品，其中7件巧妙結合兩個園區地景及建築空間，營造特別的視覺感官體驗。像是澄清湖遊客中心的巨型章魚觸手裝置，果嶺自然公園也有鸚鵡⾼爾夫球、大眼睛等。高雄除了冬日遊樂園（高雄燈會）有超人力霸王主題之外，各景點更有這些誇張藝術裝置，網友們紛紛驚呼：「高雄好忙又好瘋！」
🟡兩園區「森棲盎然」7大藝術裝置一覽
📍果嶺大眼睛：
創作者：Filthy Luker（痞子路克）
展覽地點：高雄果嶺自然公園1號球道
展覽期間：即日起至3月8日
說明：英國藝術家痞子路克（Filthy Luker）的招牌「眼球」裝置，讓森林長出了生動的表情。隨著觀賞角度的變化，樹木會呈現截然不同的輪廓與情緒氛圍。
📍Crown 冠：
創作者：Steve Messam
展覽地點：高雄果嶺自然公園圓塔
展覽期間：即日起至4月6日
說明：英國藝術家Steve Messam擅長以充氣裝置回應在地環境與建築特色，作品《冠》環繞高雄果嶺自然公園圓塔而生，三十四個錐形尖刺向外放射，如色彩絢麗的爆發。
📍鸚鵡模仿術-高爾夫球：
創作者：張騰遠
展覽地點：高雄果嶺自然公園10號球道
展覽期間：即日起至4月6日
說明：從「鳥瞰」概念出發，將代表性角色「鸚鵡⼈」與⾼爾夫球符號結合，創造巨大的「鸚鵡⾼爾夫球」。
📍桃花果果開、菇菇屋、仙女圈：
創作者：尹子潔
展覽地點：高雄果嶺自然公園13號球道
展覽期間：即日起至4月6日
說明：以球道旁的桃花心木果實為靈感創作《桃花果果開》，並打造了 5 公尺高的《菇菇屋》與夢幻的《仙女圈》。
📍繽紛城市 明日亮點：
創作者：林建榮
展覽地點：高雄果嶺自然公園松藝路滯洪池旁
展覽期間：即日起至4月6日
說明：將城市意象與在地產業轉化成藝術與環境的符碼。繽紛亮麗的積木堆疊出大高雄的遠景，燈泡人以親善大使的角色，帶著熱情、友善與人情味，照亮這個城市的未來
📍湖光新生：
創作者：陳普
展覽地點：澄清湖風景區 兒童樂園大草坪
展覽期間：即日起至4月6日
說明：蛇頸龍 Chrondi 是一隻可以穿越時空的怪獸（Chrondi Monster）牠來到澄清湖邊吸收了大自然中美好的能量，象徵城市居民和自然環境的新發展與共生。
📍章魚來襲
創作者：Filthy Luker（痞子路克）
展覽地點：澄清湖遊客服務中心（淡水館）
展覽期間：即日起至4月6日
說明：痞子路克（Filthy Luker）的巨型觸手裝置作品《章魚來襲！》以十條高達十公尺長的巨型充氣觸手自澄清湖的地標建築立面破牆而出，彷彿巨大海怪甦醒般席捲空間。觸手向四面八方延展，造型蜿蜒扭轉，隨風律動。
🟡兩園區開放時間與相關資訊：
▪️高雄果嶺自然公園：
10月至3月：上午5時至下午6時；最後入園時間下午5時30分。
4月至9月：上午5時至下午6時30分；最後入園時間下午6時。
星期二休園（遇國定假日順延）。
▪️澄清湖園區：
10月至3月：上午6時至下午5時30分，下午5時後，只出不進。
4月至9月：上午6時至下午6時，下午5時30分後，只出不進。
星期一休園（遇國定假日順延）。
高鐵左營大廳見「超人力霸王」Q版氣膜裝置
另外，高雄市政府觀光局也特別與台灣高速鐵路股份有限公司合作，於高鐵左營站大廳的列車時刻表上方展示超人力霸王Q版氣膜裝置。觀光局表示，高鐵左營站作為旅客進入高雄的門戶，透過驚喜展示經典IP 超人力霸王，為春節返鄉旅程開啟驚豔的第一站。而可愛討喜的 Q版超人造型藝術裝置，即日起將展示至3月1日。
「2026 高雄冬日遊樂園」超人力霸王日前已在愛河灣及 16-18 號碼頭正式登場；15 公尺高的巨型水上氣膜、一系列經典對戰場景作品，Q版超人更在左營高鐵驚喜現身。
資訊來源：高雄果嶺自然公園、澄清湖園區、高雄市政府觀光局
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍果嶺大眼睛：
創作者：Filthy Luker（痞子路克）
展覽地點：高雄果嶺自然公園1號球道
展覽期間：即日起至3月8日
說明：英國藝術家痞子路克（Filthy Luker）的招牌「眼球」裝置，讓森林長出了生動的表情。隨著觀賞角度的變化，樹木會呈現截然不同的輪廓與情緒氛圍。
創作者：Steve Messam
展覽地點：高雄果嶺自然公園圓塔
展覽期間：即日起至4月6日
說明：英國藝術家Steve Messam擅長以充氣裝置回應在地環境與建築特色，作品《冠》環繞高雄果嶺自然公園圓塔而生，三十四個錐形尖刺向外放射，如色彩絢麗的爆發。
創作者：張騰遠
展覽地點：高雄果嶺自然公園10號球道
展覽期間：即日起至4月6日
說明：從「鳥瞰」概念出發，將代表性角色「鸚鵡⼈」與⾼爾夫球符號結合，創造巨大的「鸚鵡⾼爾夫球」。
創作者：尹子潔
展覽地點：高雄果嶺自然公園13號球道
展覽期間：即日起至4月6日
說明：以球道旁的桃花心木果實為靈感創作《桃花果果開》，並打造了 5 公尺高的《菇菇屋》與夢幻的《仙女圈》。
創作者：林建榮
展覽地點：高雄果嶺自然公園松藝路滯洪池旁
展覽期間：即日起至4月6日
說明：將城市意象與在地產業轉化成藝術與環境的符碼。繽紛亮麗的積木堆疊出大高雄的遠景，燈泡人以親善大使的角色，帶著熱情、友善與人情味，照亮這個城市的未來
創作者：陳普
展覽地點：澄清湖風景區 兒童樂園大草坪
展覽期間：即日起至4月6日
說明：蛇頸龍 Chrondi 是一隻可以穿越時空的怪獸（Chrondi Monster）牠來到澄清湖邊吸收了大自然中美好的能量，象徵城市居民和自然環境的新發展與共生。
創作者：Filthy Luker（痞子路克）
展覽地點：澄清湖遊客服務中心（淡水館）
展覽期間：即日起至4月6日
說明：痞子路克（Filthy Luker）的巨型觸手裝置作品《章魚來襲！》以十條高達十公尺長的巨型充氣觸手自澄清湖的地標建築立面破牆而出，彷彿巨大海怪甦醒般席捲空間。觸手向四面八方延展，造型蜿蜒扭轉，隨風律動。
▪️高雄果嶺自然公園：
10月至3月：上午5時至下午6時；最後入園時間下午5時30分。
4月至9月：上午5時至下午6時30分；最後入園時間下午6時。
星期二休園（遇國定假日順延）。
▪️澄清湖園區：
10月至3月：上午6時至下午5時30分，下午5時後，只出不進。
4月至9月：上午6時至下午6時，下午5時30分後，只出不進。
星期一休園（遇國定假日順延）。
高鐵左營大廳見「超人力霸王」Q版氣膜裝置
另外，高雄市政府觀光局也特別與台灣高速鐵路股份有限公司合作，於高鐵左營站大廳的列車時刻表上方展示超人力霸王Q版氣膜裝置。觀光局表示，高鐵左營站作為旅客進入高雄的門戶，透過驚喜展示經典IP 超人力霸王，為春節返鄉旅程開啟驚豔的第一站。而可愛討喜的 Q版超人造型藝術裝置，即日起將展示至3月1日。
「2026 高雄冬日遊樂園」超人力霸王日前已在愛河灣及 16-18 號碼頭正式登場；15 公尺高的巨型水上氣膜、一系列經典對戰場景作品，Q版超人更在左營高鐵驚喜現身。
資訊來源：高雄果嶺自然公園、澄清湖園區、高雄市政府觀光局