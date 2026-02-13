韓國神劇《Signal 信號》自2016年開播，當時寫下超高收視紀錄，也讓許多劇迷紛紛敲碗推出第二季，今年迎來tvN成立第20年週年慶，電視台找來原班演出人馬拍續集《第二個信號》，沒想到男主角趙震雄日前卻被爆是前科累累的少年犯，為此他宣布退出演藝圈以示負責，不過仍然影響到了他主演作品，原定今年6月將播出的《第二個信號》傳出將被永遠冷凍，昨（12）日tvN公開2026年待播劇片單，其中真的不見《第二個信號》身影，讓許多劇迷感到相當難過。
tvN公開2026年待播劇！裡面不見趙震雄《第二個信號》
趙震雄被爆出過去曾是少年犯後，此舉直接重創《第二個信號》的命運，因過去犯罪情節重大，因此多次傳出本劇將永遠被冰封。昨日tvN公開年度待播戲劇名單時，原本列為重點作品的《信號2》真的在名單中被消失，為此官方僅已「開播編排未定」回應，實際上是因為趙震雄爭議讓劇無法順利被推出。
令人惋惜的是，《第二個信號》其實早已完成拍攝，並原定於今年6月播出，全劇8集內容早在去年8月就殺青，投入了許多成本及人力，卻因主演趙震雄一人的爭議全部付諸水流，雖有部分人士提出「只要剪掉趙震雄畫面即可」，但趙震雄在劇中飾演刑警「李材韓」，是《信號》世界觀中連結過去與現在的靈魂人物，更是推動案件解謎的核心角色，戲份與情感線皆難以抽換，就算理論上可以換角補拍或數位技術修補，但在成本、人力上都是不切實際的。
趙震雄黑料連環爆 宣布退出演藝圈
日前韓國影帝趙震雄（本名：趙元俊）被爆出過去曾是少年犯，從高中偷車、無照駕駛，到涉嫌車內性暴力，更因多次暴力糾紛進出警局，之後將父親本名「趙震雄」作為藝名出道，將過去糟糕的過往全部塵封。
對此，經紀公司Saram娛樂當時向媒體回應，證實趙震雄在未成年時期確實曾有不當行為，間接承認少年犯罪傳聞，但是全面否認性暴力指控。消息曝光隔日，趙震雄正式宣布退出演藝圈，表示：「我虛心接受所有指責，從今天起停止所有演藝活動，為我的演員生涯畫下句點。我認為這是面對過去過錯所應承擔的責任與本分。」
