農曆春節期間，許多民眾為了感受久違的「年味」，喜歡在除夕夜或守歲時燃放鞭炮、煙火慶祝。然而，隨著都市居住密度提高，每年過年總有不少民眾因為噪音擾民、或是搞不清楚狀況而在禁區施放，導致剛領到的紅包錢就得拿去繳罰單。
2026年春節期間，到底哪裡可以放鞭炮？幾點放才不會被檢舉？《NOWNEWS》特別整理了2026過年放鞭炮規定懶人包，依據新北市政府 115 年起生效的新公告 ，從合法時間、雙北河濱公園地圖到兒童施放禁忌，一次看懂相關法規，避免誤踩雷區。
Q1：過年幾點可以放鞭炮？半夜12點後還能放嗎？
許多民眾誤以為過年期間擁有「噪音豁免權」，可以 24 小時盡情燃放鞭炮，這其實是錯誤的觀念。雖然春節是傳統節慶，但各縣市環保局對於春節鞭炮施放時間仍有嚴格管制。
原則上，各縣市平日的晚上 10 點至隔日早上 6 點是嚴格管制的「安寧時段」，禁止施放會發出笛音或爆音的煙火。新北市政府特別宣導，晚間 10 點至隔日 6 點禁止施放升空類（如小高空）及飛行類（如沖天炮）爆竹煙火 。
雖然台北市除夕與初一全日開放（仍需避開學校、醫院等管制區），但桃園市與新北市等地規定較嚴格，即便在春節期間，深夜時段（通常為凌晨 2 點至上午 8 點）仍然全面禁止施放。
Q2：我家樓下、河濱公園可以放煙火嗎？哪裡才是合法區域？
這是每年搜尋度最高的問題。特別注意，台北市與新北市的規定大不相同：
• 台北市： 轄內的河濱公園全面禁止燃放一般爆竹煙火，違者每次最高可罰 6,000 元。
• 新北市（違規重罰 3 萬起）： 自 115 年（2026年）1 月 1 日起，新北市政府公告禁止於新板橋車站特定專用區、碧潭風景特定區、淡水漁人碼頭，以及淡水河、二重疏洪道、新店溪、大漢溪沿線河濱公園等地區燃放爆竹煙火 。違者將處以新台幣 3 萬元以上、15 萬元以下罰鍰 。
【新北市河濱公園放煙火合法地圖】
1. 二重疏洪道： 出口堰堤頂步道（防潮閘門下游側至觀音坑溪橋範圍內）。
2. 淡水河畔： 重陽橋下游側至蘆洲垃圾轉運站範圍內。
3. 新店溪： 秀朗橋上下游側各50公尺範圍內。
4. 新店溪： 華中橋下游側至光復抽水站排水口範圍內。
5. 大漢溪右岸： 鐵路橋下游側至四汴頭抽水站排水口範圍內 。
6. 大漢溪左岸1： 西盛環保公園範圍內（新莊垃圾轉運站至 19 號越堤道） 。
7. 大漢溪左岸2： 柑園河濱公園（柑園大橋南側往上游靠近河岸側低灘處 200 公尺範圍內）。
8. 大漢溪左岸3： 鶯歌河濱公園（館前路 1K+500 處園區範圍內）。
Q3：小朋友玩仙女棒、沖天炮會被罰嗎？
帶小孩放鞭炮是許多人的童年回憶，但現行兒童放鞭炮法規其實相當嚴格，家長務必留意，以免受罰。根據《爆竹煙火管理條例》，針對「未滿12歲」的兒童有明確限制：
1. 禁止施放種類： 兒童絕對不能施放「飛行類」（如沖天炮）、「升空類」（如小高空、連珠炮）以及「摔炮類」 。
2. 需大人陪同： 兒童施放一般爆竹（如仙女棒）時，必須有父母或監護人陪同 。違者將對家長處以 3,000 元以上、1 萬 5,000 元以下罰鍰。
3. 認可標示： 選購時請認明具有認可標示之產品，並切勿串接堆疊施放 。
Q4：鄰居亂放鞭炮太吵怎麼辦？可以檢舉嗎？
如果遇到鄰居不分日夜狂放鞭炮，嚴重影響生活作息，民眾是可以進行檢舉的。關於放鞭炮檢舉罰款的流程，建議採取以下步驟：
1. 蒐證： 錄影記錄時間、地點及施放行為。
2. 報案：撥打 1999 市民專線或 110 報案。
3. 罰則： 若在深夜或禁放區域施放，環保局或警察局可依《噪音管制法》或《爆竹煙火管理條例》開罰。
Q5：為什麼過年要放鞭炮？違規會被罰多少錢？
過年放鞭炮的習俗源自於驅趕傳說中的怪獸「年」（Nian），後來演變成迎神、辭舊歲的慶祝方式。但在現代社會，安全與環保更為重要。若不遵守規定，違規罰款金額可能比你包出去的紅包還厚：
• 最重罰則（30 萬）： 在加油站、學校、醫院、捷運站、漁港等危險場所施放，可處 6 萬元以上、30 萬元以下罰鍰 。
• 次重罰則（15 萬）： 在新北特定禁區（如碧潭、漁人碼頭等）施放，處 3 萬元以上、15 萬元以下罰鍰 。
• 一般違規： 亂丟炮屑垃圾罰 1,200 元至 6,000 元；兒童違規施放（罰家長）罰 3,000 元至 1.5 萬元。
今年過年，想玩得開心又省荷包，請務必鎖定合法區域與時段，並做好垃圾回收，別讓一時的鞭炮響，換來開春第一張紅單！
資料來源：台北市政府、新北市政府
