在數位時代，3C 藍光與長時間用眼已成為現代人的視力殺手，尋求天然護眼成分成為顯學。除了民眾熟知的葉黃素外，近期產業將目光轉向東方傳統智慧——「枸杞」與「薑黃」等食材。然而，但若以傳統方式攝取，人體吸收率往往不如預期。隨著「微分子萃取技術」的問世，這場關於「吸收率」的技術革新，正重新定義眼部保養的新標準。枸杞與薑黃在傳統醫學中應用已久，而現代科學更進一步證實了其在眼科領域的驚人潛力。根據多項臨床研究顯示，枸杞含有關鍵的枸杞多醣（LBP）與類胡蘿蔔素，能，保護視網膜細胞免受退化威脅 。對於乾眼症族群，臨床實驗更發現服用枸杞萃取物能顯著增加淚液分泌，延長淚膜破裂時間，改善乾澀不適 。此外，針對老年性黃斑部病變（AMD）的高風險族群，枸杞能提升黃斑部色素密度（MPOD），幫助抵禦光傷害並減緩色素流失 。另一方面，薑黃（Turmeric） 則以強大的「抗發炎」能力著稱。其含有的薑黃素被證實能抑制多種促發炎細胞激素，對於因發炎引起的眼部問題具有緩解作用 。研究指出，攝取薑黃能顯著降低罹患乾式及濕式老年性黃斑部病變的風險，甚至改善角膜新生血管的問題 。在乾眼症的應用上，薑黃素也能改善乾眼症患者的眼表疾病指數(OSDI值)，或是幫助結膜健康。儘管功效強大，但傳統薑黃與枸杞的應用卻面臨一大挑戰——生物利用率低。一般的薑黃素屬於脂溶性，且在人體代謝快、吸收差，往往還沒發揮作用就被排出體外。同樣地，傳統枸杞萃取若未經特殊處理，難以被直接消化吸收利用，導致營養成分浪費。有鑒於上述痛點，新興的「微分子萃取技術」就顯得極其關鍵。這項技術能將植物中的關鍵營養成分進行「微細分子化」處理，使原本較大、較粗的顆粒，轉變為細緻且分散性極佳的微分子型態 。這項技術標榜能將植萃精華微縮至一般萃取物的千分之一大小，透過細胞的主動「胞吞作用」吸收。微分子萃取技術與一般傳統萃取的最大差異，在於「吸收路徑」的改變。傳統萃取顆粒較大，，需經過繁複的消化過程，吸收效率受限，容易發生「有吃沒吸收」的狀況 。而「微分子萃取」透過將成分微細化，這些微分子能透過「胞吞作用（Endocytosis）」快速進入細胞內部 。這種路徑大幅提升了身體對成分的吸收與利用效率，讓細胞能快速主動吸收利用關鍵營養素。讓薑黃與枸杞的抗發炎、抗氧化成分能更精準、更快速地幫助眼睛健康 。