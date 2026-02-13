我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電公司大林發電廠舉辦馬年迎春揮毫送春聯活動。(圖／記者黃守作攝，2026.02.13)

▲台電大林發電廠舉辦馬年迎春揮毫送春聯活動，由大林發電廠廠長李志光(右2)主持。(圖／記者黃守作攝，2026.02.13)

▲台電大林發電廠舉辦馬年迎春揮毫送春聯活動，吸引台電員工熱情參與，場面洋溢著濃厚年節氣氛。(圖／記者黃守作攝，2026.02.13)

▲台電大林發電廠舉辦馬年迎春揮毫送春聯活動，吸引台電員工熱情參與，場面洋溢著濃厚年節氣氛。(圖／記者黃守作攝，2026.02.13)

台灣電力公司大林發電廠於今(13)日上午，在大林發電廠行政大樓，舉辦馬年迎春揮毫送春聯活動，吸引台電員工熱情參與，場面洋溢著濃厚年節氣氛。台灣電力公司大林發電廠馬年迎春揮毫送春聯活動，是由大林發電廠廠長李志光主持，邀請高雄市打鼓書法學會理事長黃苑茵，率名書法家黃華山及會員共22人，在現場揮毫，為台電同仁書寫春聯，送上新春的祝福。台灣電力公司大林發電廠廠長李志光表示，此次馬年迎春揮毫送春聯活動，以「馬到成功」、「駿馬奔騰迎新歲，吉星高照報平安」等吉祥賀詞，透過書法家的筆墨，為民眾送上滿滿的新年祝福，象徵新的一年平安順遂、萬事如意。李志光指出，台灣電力公司大林發電廠為確保春節期間供電穩定，於農曆年前即進行工廠設備維護等工作，以及早發現問題並汰換設備，確保用電安全無虞，並於春節期間全天候待命，持續提供即時服務，以守護民眾安心過好年。李志光並指出，大林發電廠目前所面臨的挑戰，包括能源轉型、穩定供電、環保標準日益加嚴，以及新建機組等問題，在安全第一的前提下，包含人員安全與設備安全，至於在穩定供電方面，大林發電廠要做好維護的工作，讓設備都能正常運轉，來確保能夠穩定供電，而新建機組工程進度方面，該廠將配合台電南部施工處全力趕工，讓新建機組能夠順利進行，及早完工發電，以穩定供電。李志光說，由於友善環境及敦親睦鄰的工作，對於電廠的經營運作十分重要，致大林發電廠將持續做好各種污染防治的工作，讓排放都能符合日益加嚴的環保標準，來友善周遭的環境，並將持續做好敦親睦鄰的工作，因為大林埔地區的鄉親是最力挺大林發電廠的，盼地方鄉親能繼續支持與協助。