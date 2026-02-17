我是廣告 請繼續往下閱讀

北市府變身KTV！新春K歌大會 蔣萬安、李四川大年初一歡唱

台北市副市長李四川11日宣布，2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。台北市長蔣萬安過去曾多次用唱歌來表達對川伯的不捨，更是在李四川文章下方開放點歌。適逢農曆新年，市府特別規劃新春特別節目，首度讓兩人同框「開口獻唱」，用音樂為過年增添歡樂氣氛，也展現市府團隊輕鬆卻默契十足的一面。臺北市長蔣萬安與副市長李四川特別走進市府內精心佈置的KTV包廂，與市府團隊一同「上工過年」，現場氣氛輕鬆熱鬧、滿滿年味。蔣市長與李副市長一踏進佈置完成的KTV包廂，便忍不住發出驚呼聲，直呼氣氛十足。幕僚關心詢問市長是否喜歡唱歌，蔣萬安靦腆笑說「還好」，沒想到立刻被李四川吐槽：「什麼還好！他很擅長唱歌啊！」現場笑聲不斷。有幕僚好奇詢問，為何市長在回應記者問題時，常常「用唱歌來回答」，蔣萬安幽默表示：「有些時候，音樂才能表達我真正的想法，只能意會，不能言傳。」一旁的李四川立刻接話笑說：「我都聽得懂。」兩人互動默契十足。活動中安排「闖關遊戲」，只要三條線完成指定歌單即可過關，蔣萬安與李四川一搭一唱，輪番挑戰多首歌曲，包括《告白氣球》、《我願意》、《甲你攬牢牢》、《海波浪》、《愛拚才會贏》以及《你是我的兄弟》，從國語、臺語到團隊精神主題歌曲，歌單巧思滿滿。現場還進行「歌詞猜歌」橋段，從「忠孝東路走九遍」、「再出發」到「情非得已」，考驗反應與默契，氣氛熱絡。最後，李四川更加碼安可，獻唱拿手歌曲《連杯酒》，與市長合作完成最後闖關，蔣萬安笑稱「合作無間」，被問及蔣萬安哪首歌唱最好，李四川笑著回，「《甲你攔牢牢》唱得很好」，蔣萬安表示，自己是用心在唱，有用感情，兩人隨後也獻上馬年過年祝福。