民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，陸委會昨日指出，李貞秀在2025年3月才註銷中國戶籍，質疑李貞秀的立委參選資格有問題，年後會跟其他部會開會討論修正選務漏洞。李貞秀今（13）日跑到陸委會前開記者會，出示除去中國大陸戶籍證明、大嗆賴政府良心被狗吃了，並遞交放棄中國國籍授權書。不過，陸委會副主委梁文傑今日指出，李貞秀的除籍證明格式與其他中配繳交的不同，陸委會還是認定她在去（2025）年3月才申請除籍，並強調陸委會無法協助李貞秀放棄中國國籍。陸委會今日下午舉行臨時記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，李貞秀說她在27年前就已經註銷在大陸的戶籍，她說從1993年開始就註銷大陸戶籍，她是根據她當初在2005年3月時，她所提出來向移民署繳交對方所開具的資料，李貞秀今天也有展示出來。她的證明是寫著是說，「自我轄區原居民李貞秀等資料，於1993年4 月 26 日加入台灣後，已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明。」梁文傑表示，以這一張來說，李貞秀在1993年4月26號嫁入台灣後，已經將湖南的戶籍註銷了。首先要指出，李貞秀女士是在1993年4月26號嫁來台灣，也就是說結婚的時間是在那個時候。但是她是在1999年才獲准在台定居。但在1999年時，兩岸條例並沒有要求單一戶籍制度，或是單一身分制度，也就是說當李貞秀從1993年嫁來台灣到1999年取得定居這段時間，她都不可能去註銷中國大陸的戶籍，因為我們這邊並沒有要求。梁文傑說，在1999年以後到2004年這段期間，2004年兩岸條例增修要求單一戶籍制度後，要求過去拿到這個台灣身分的大陸人士，你必須要在6個月之內回去拿註銷證明。這個時候，所謂單一戶籍制度才開始生效，所以李貞秀在1999年取得台灣定居身分的時候，她並沒有拿到、並沒有去註銷這個大陸的戶籍，她是一直到2025年3月才回去拿了這一張。梁文傑還說，這一張寫的方式，其實和其他的中配朋友回去拿的證明寫法是很不一樣，其他的中配朋友回去拿的證明，它都會寫明說你是在西元幾年幾月幾號註銷的證明，其他的中配朋友都是這樣，都寫得很清楚，你是在西元幾年幾月幾號，來這邊註銷大陸的戶籍。但是這一張是直接寫說「你早在1993年4月26號加入台灣後，已經將戶籍註銷了」。這個是和其他的中配朋友所提出來的證明的這個寫法是非常不一樣。梁文傑強調，在2004年兩岸條例增修之前，並沒有要求中配朋友回去註銷身分。所以實際上不會有任何人、不會有任何中配在2004年之前去做這個動作。當時也沒有任何機關會受理、需要去受理你拿這份證明文件回來，因為沒有法律要求，所以也沒有任何機關回去受理，所以當事人當然更沒有理由去做註銷，所以李貞秀在政府機關的所有資料裡面，她就只有2025年3月去拿了這一張證明回來。梁文傑指出，也就是李貞秀的台灣身分是在2025年3月的時候才算手續完成，也就是她在2024年底被提名為民眾黨不分區立委的時候，確實是同時擁有台灣的身分跟大陸居民的身分，這就不符合兩岸條例參選資格的規定。針對李貞秀遞交放棄中國國籍授權書，梁文傑重申，陸委會不會帶任何人去辦理相關的程序，所以她今天給陸委會的所謂授權書，會檢還給他，只有請你自己去申請。李貞秀提到回去申請除籍可能會被認定為台獨，與八旗文化總編輯富察一樣遭關押，梁文傑認為兩個案件非常不一樣，李貞秀在去年12月有回去辦放棄中華人民共和國國籍，對方不受理，所以她又回來了，如果是這樣的話，表示李貞秀是不會有什麼危險，所以她用富察來比喻，她覺得不太正確，而且富察的狀況是因為他的父母都在對岸，所以他實際上他是長期、定期都會回去探望父母，所以他在那邊被捕被拘留，也不單單是因為他要回去取消大陸戶籍的關係，富察以為很安全，只是不知道公安、國安系統把他盯上，但是李貞秀在台灣並沒有宣揚過什麼民主理念，也沒有在思想上對台灣社會做出什麼重大貢獻，所以因為什麼政治理由回去會很危險，「我想可能不會。」