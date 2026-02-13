女子偶像團體AKB48 Team TP在農曆馬年即將到來之際，於今（13）日拋出震撼彈，正式宣布即日起正名為「TPE48」。使用了多年的「AKB48 Team TP」名稱將正式走入歷史，也象徵團隊邁入全新階段。未來將以全新團名持續深耕台灣市場，在馬年再出發。
此次更名其實大有深意，回歸了AKB48體系在全球各地姐妹團以當地城市縮寫命名的傳統，因「TPE」即代表台北。配合改名喜訊，TPE48也同步預告將在年後大張旗鼓推出第11張單曲《偷偷被你打敗》，這首戀愛感滿格的新作被視為正名後的第一發強勢出擊。挾帶著跨年一路延燒至尾牙春酒的超高人氣，她們近期演出場次逼近20場，誓言在馬年讓演藝事業大爆發。
行程滿檔橫跨動漫電玩界 團員笑喊忙到飛起來
除了商演邀約接不停，TPE48近期受邀參與動漫展與電玩展活動，成功橫跨偶像與次文化領域，曝光度全面開花。團員們笑說最近真的是忙到飛起來，但也因為行程滿檔，實實在在地賺進荷包，為新的一年打下漂亮基礎。日前在公司尾牙上，團員們開心享用大餐，氣氛溫馨熱鬧，從團名正名到單曲發行，全團上下皆以嶄新姿態迎接挑戰。
三位本命馬成員喜迎24歲 限定周邊年味十足
為了迎接2026馬年到來，TPE48也特別推出馬年新春系列商品。值得一提的是，團內三位屬馬的成員唐靜、黃奕霖、孟庭筠，今年都將迎來24歲本命年。日前三人特別進棚拍攝新春視覺照，造型喜氣洋洋、年味十足，為團隊注入滿滿好運。TPE48「馬年新春系列商品」預購將於2026年2月17日（二）中午12:00起至2月21日（六）23:59止開放，相關詳情請鎖定TPE48官方網站。
