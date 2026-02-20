我是廣告 請繼續往下閱讀

本文摘要重點

2026星巴克特色門市！北中南38家地圖

2026星巴克特色門市！北北基地區

星巴克保安門市－進駐巴洛克古宅！

▲星巴克保安門市進駐昔日大稻埕富商巴洛克古宅。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克漢中門市

星巴克艋舺門市

星巴克重慶門市

星巴克典藏Dream Plaza台北－全台最大千坪旗艦店！

▲全台最大千坪的星巴克典藏Dream Plaza台北，是台灣市場在地首間旗艦店。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克鶯歌門市

星巴克鶯歌鳳鳴門市－新車道型門市

▲鶯歌鳳鳴門市是新車道型門市。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克萬里門市－首家結合風帆意象！

星巴克福隆觀海門市

2026星巴克特色門市！桃竹苗地區

星巴克大溪公園門市

▲星巴克「大溪公園門市」充滿日式和風老屋咖啡廳氛圍。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克新竹新豐門市－在地唯一改建自舊火車站

星巴克新竹州圖門市－本地首間古蹟圖書館門市

星巴克苑裡稻香門市－2025最受矚目！

▲星巴克苑裡稻香門市，女神Logo稻田彩繪備受矚目，現已收割豐收。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

2026星巴克特色門市！中彰投地區

星巴克大甲中山門市

星巴克台中大英門市－中南部唯一全台最頂級規格

星巴克台中龍井門市

星巴克沙鹿北勢門市－首間停車格配備充電樁門市

▲星巴克首間停車格配備充電樁的「沙鹿北勢門市」。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克彰化北斗門市

星巴克彰化花壇門市

星巴克鹿港門市－結合傳統錫工藝

▲星巴克鹿港門市，空間設計巧妙融入在地傳統「錫工藝」。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

2026星巴克特色門市！雲嘉南地區

星巴克斗六明德門市

星巴克虎尾清雲門市－汲取布袋戲文化

▲星巴克「虎尾清雲門市」進駐布袋戲重鎮。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克虎尾門市

星巴克雲林麥寮門市－濁水溪群鳥捎來靈感

星巴克北港門市

星巴克嘉義新港門市－縣定古蹟裡的玻璃屋

▲老宅新生的星巴克「嘉義新港門市」，在古蹟中啜飲咖啡日常。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克首府門市－首家結合鹽山白雪美景概念！

星巴克

康橋門市

－在地首間以星巴克女神為外觀意象

▲星巴克在地首間以星巴克女神外觀意象延伸打造的「星巴克康橋門市」。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克

台南文創門市

－南部首間舊建築門市

星巴克湖美門市

▲星巴克胡美門市有著華麗拱門，夜晚璀璨點燈。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

2026星巴克特色門市！高屏地區

星巴克本館門市

星巴克高雄夢時代門市－南部唯一導入專案最齊全

▲星巴克「高雄夢時代門市」被粼粼波光包圍。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克屏東建國門市－首間以飛行傘意象為設計

星巴克

屏東內埔門市

2026星巴克特色門市懶人包！花東地區

星巴克宜蘭頭城門市

星巴克花蓮理想門市－全台最美城堡！

星巴克洄瀾門市－亞洲首間貨櫃屋門市！

星巴克花蓮和平門市－在地市場首間社區共榮門市！

2026農曆春節年假連放9天，推薦走春朝聖「星巴克特色門市」，本文整理北中南東38家地圖，最美童話城堡花蓮理想門市、全台最大千坪星巴克典藏Dream Plaza台北、嘉義新港門市開在林家老宅培桂堂百年老宅、新竹州圖門市進駐市定古蹟、去年最受矚目苑裡稻香門市必訪推薦。⭐️台灣星巴克朝600家目標前進，以深耕在地文化的品牌精神，在全台從北到南打造多間極具風格的星巴克特色門市，每年趁農曆春節過年期間，為大家盤點值得推薦的必訪咖啡地圖，一次整理。◾️進駐昔日販售鳳梨罐頭致富的大稻埕富商葉金塗古宅，保留巴洛克式的建築風貌，鄰近大稻埕香火鼎盛的廟宇，是過年走春的熱門景點順遊路線。◾️首家以舊建築「蓮苑」翻新的門市！當代知名建築師登琨艷先生設計紅磚建物具挑高天井，奪得年度「中華民國建築師雜誌獎」銀牌獎。◾️結合萬華地區市定古蹟林家古宅，揉合中西特色、屋頂採用日本黑瓦，建築門窗及欄杆可見羅馬式柱頭精緻刻畫設計，充滿艋舺人文歷史風情。◾️首家以藝文空間為主題的形象門市！外觀保留1899年日本宇治商人昔在台北市榮町經營的茶舖樣貌，保留羅馬造型室內設計之美。◾️擁有創意調酒、茶瓦納、烘焙點心坊、典藏摩登與經典5大特色吧檯，獨家餐飲與專屬周邊商品，合作米其林星廚江振誠打造「尊榮體驗區」。◾️外觀紅磚建材融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶，搭配圓拱門廊與圓柱，穿透出戶外景觀平台座椅，新舊並陳。◾️外觀設計以「鶯歌展翅」為意象，如同羽翼般守護這片土地；獨特的傾斜屋頂，打造融合藝術與咖啡香的休憩之所。◾️靈感源自當地熱門海濱景點萬里翡翠灣，門市外觀以屋頂傾斜設計，猶如湛藍天空下啟航行駛於大海的風帆。◾️挑高中央主吧檯區搭配層層簡約弧形線條，運用左右二側垂降天花板，猶如坐臥在遊艇甲板，襯托當地金色沙灘並眺望無邊無際的海洋。◾️隱身公園老街內的日式建築老屋，門市室內設計露出傳統建築的斜式屋頂形式，搭配放置早期時代道具，點綴懷舊氛圍的歷史感。◾️保留原本車站大廳意涵，可看到外側鐵路運行的剪票口，吧檯與天花設計弧型排列造型，聯想火車運行的速度感。◾️日治時期歷經世界大戰後至今，保留最完整建築原貌的三座獨棟公共圖書館之一，近百年歷史獨棟市定古蹟。◾️伴隨田野稻香而生的仿舊紅磚瓦穀倉喚起農村記憶，設有車道型服務，與苑裡農會合作「星巴克Logo稻田彩繪」與自然共處。◾️大甲在地藺編文化融入溫潤木質格柵的門市設計，清新明亮的自然色調藝術牆，搭配咖啡田園風景，營造在地風情。◾️擁有星巴克摩登典藏吧台，配備全系列頂級咖啡設備，提供世界各地少量珍貴的星巴克典藏系列咖啡豆，可在獨立吧台可與咖啡大師互動。◾️首次進駐台中市龍井區並開設車道型服務門市，動態設計門市外觀、斜面屋頂搭配陣列式垂直木板的立面線條，風格簡練而俐落的。◾️台灣市場25週年代表作，充滿山海交匯形象；並設置水循環系統、使用數位看板減少紙張浪費、供顧客索取咖啡渣專區，落實綠色永續。◾️門市設計靈感來自當地獨特的古廟建築元素，木色搭配胡桃木色並點綴金屬銅色的室內設計，散發古樸穩重的氛圍。◾️以「磚窯工藝、茉莉清香」為主題呼應歷史，使用在地磚窯廠製材料打造質樸手感的天然紋理、並點綴特殊磚色。同時為彰化縣第二家車道型門市。◾️與在地工藝融合，外觀設計概念來自廟會節慶懸掛的彩燈，甕牆化作花圃區的酒甕植栽；設有薪傳獎得主陳萬能打造錫製咖啡櫻桃果實作品。◾️鄰近斗六棒球場成門市設計靈感，象徵棒球手套張開輪廓的圓弧窗框，動感傳達迎接來客的意象。◾️以當地布袋戲文化為靈感，門市外觀設計融入布袋戲台仿廟宇的飛簷概念，立面框景如同矗立戲台，聚焦全球現代化與地方傳統的文化結合。◾️保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整體古蹟風貌，與虎尾合同廳舍、虎尾郡役所和虎尾郡守官邸並列虎尾三大官舍建築。◾️進駐雲林縣麥寮鄉的首間門市，兩座弧線板型屋頂建築有「展翅飛翔」的寓意，可欣賞麥寮、台西、西湖、口湖海岸沿線美景。◾️呼應北港朝天宮宗教重鎮，以雙手合十的意象貫穿門市設計，當地紙雕老師操刀的藝術牆面展現咖啡生長過程。◾️「詩人良醫」林開泰的百年林家老宅培桂堂，也是雲門舞集創辦人林懷民老家，日洋兼容帶有閩式建築樣貌，乘載清末至今的地方歷史記憶。◾️臨近早期知名曬鹽場鹽埕出張所，延伸日式傳統建築風格，再運用玻璃磚透明與輕盈的概念，營造夢幻雪白形象。◾️位於統一企業集團Par K* Avenue新世代複合商場，外觀如礁岩海灣般的流動線條，像極了美人魚身影；在地藝術家LEHO手繪的女神藝術牆面。◾️進駐市定古蹟台南出張所，保留日式建築的連續窗壁面及局部地板，紅磚瓦搭配藍窗花再現復古風華，國寶級藝術家顏振發手繪兩組藝術造型畫。◾️台南建城400年集結7-11、康是美等統一集團Zeelandia Plaza複合商場，星巴克有著華麗拱門內搭古典兼具現代設計，並導入NITRO氮氣冷萃專案。◾️透過天然素材創造出咖啡農場的環境，大片高窗玻璃穿透自然光線入內，溫暖調性營造溫馨居家氛圍並享受咖啡旅程。◾️首間以海洋意象啟動咖啡旅程的門市！靈感源自星巴克發源地西雅圖並呼應港都，海洋搭配風帆造型象徵乘風破浪前行。◾️呼應鄰近傘兵營區，發想自降落傘造型的建物，以象徵氣流展開的自由波浪形體，搭配大型落地玻璃照耀暖陽。◾️融合當地獨特客家文化，以土樓形象設計門市結合傘架聚落意象，外觀擷取幾何造型搭配局部透光效果，帶來多層次的光影變化。◾️以全白獨棟兩層樓的建築形塑遊艇設計，俐落簡潔的幾何形體結合如海水般的藍色落地玻璃，讓人看見海上航行時海水流動的軌跡。◾️全台第一間星巴克咖啡莊園，在花東縱谷間打造有如童話故事裡的歐洲湖邊小鎮，搭船遊河喝星巴克還能欣賞落羽松超美風景，有夠浪漫。◾️全白貨櫃交疊的搶眼視覺成亮點，大面積鏤空採光天窗灑落層層日光，是花蓮第一間車道型門市，是吸引許多人朝聖拍照的打卡熱點。◾️位於多采多姿原住民文化的花蓮台泥DAKA園區，邀請原民藝術家米路哈勇及安聖惠打造藝術牆面，體現共生共享的在地故事。