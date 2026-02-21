2026丙午金馬年春節走春，過年必去「2026全台免費景點快閃店」，日本英雄超人力霸王（Ultraman），不只高雄燈會冬日遊樂園現身愛河、北部新店裕隆城也有得玩，台北樂高「馬上添樂 玩轉新春」親子闖關體驗送刮刮樂和積木組，華山必逛吉伊卡哇x三麗鷗聯名快閃店；台中中央公園有全台最萌嚕嚕米燈會、動漫嘉年華快閃店一次整理。
⭐️本文摘要重點
📍2026全台免費景點快閃店：「超人力霸王」北高都有！樂高、吉伊卡哇必逛
📍2026全台免費景點快閃店「北部」：樂高、吉伊卡哇x三麗鷗、褲褲兔
📍2026全台免費景點快閃店「中部」：全台最萌嚕嚕米燈會、動漫嘉年華快閃店
📍2026全台免費景點快閃店「南部」：高雄燈會「冬日遊樂園」超人力霸王
2026全台免費景點快閃店！「超人力霸王」北高都有 嚕嚕米、吉伊卡哇必逛
過年走春首推高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」，主打高達15公尺「超人力霸王」海陸雙域現身愛河灣；北部新店裕隆城「誠品生活新店」500坪實驗場，還設置4公尺高氣墊溜滑梯及跑酷挑戰等關卡（需門票）。台中中央公園有全台最萌嚕嚕米燈會、華山必逛吉伊卡哇x三麗鷗聯名快閃店，北中南都有亮點別錯過。
2026全台免費景點快閃店「北部」：樂高、吉伊卡哇x三麗鷗、褲褲兔
📍樂高「馬上添樂 玩轉新春」送刮刮樂和積木組
現場設置大型樂高體驗遊戲，搭配親子互動三大趣味闖關，挑戰骰子賽道、「馬到成功」終極拼砌挑戰等遊戲；周末假日限定「花開富貴」花藝工坊活動。
即日起至2月22日，於統一時代百貨台北店樂高「馬上添樂 玩轉新春」憑闖關卡完成闖關送「樂高新春刮刮卡」乙張；於活動快閃店憑闖關卡任意消費送「樂高迷你小馬積木組」；消費滿1200元送「馬年限定紅包組」；滿2800元送「40779馬年限定積木組」；滿3800元送「樂高經典人偶隨行杯」；滿5800元送「樂高四輪拉桿車」等。
樂高「馬上添樂 玩轉新春」活動資訊
地址：統一時代百貨台北店 2F夢廣場
時間：1月23日（五）至2月22日（日）平日13:00-20:00／假日12:00-20:30
免費入場
📍超人力霸王氣墊遊樂園！4公尺高氣墊溜滑梯、跑酷挑戰等關卡
超人力霸王不只高雄有，「超人力霸王氣墊遊樂園」悄悄在新北新店裕隆城「誠品生活新店」500坪實驗場現身，公尺高氣墊溜滑梯、室內障礙跑酷關卡、對打擂臺等六大設施，主打「兒童版極限挑戰」，讓小朋友都玩瘋（需付費入場）。
超人力霸王氣墊遊樂園 活動資訊
地點：新店裕隆城 誠品生活新店 新北市新店區中興路三段70號3樓
日期：即日起至5月31日
票價：兒童單人票399元、家長陪同票150元、親子套票499元
📍吉伊卡哇x三麗鷗華山快閃店：巨型氣偶、超市周邊好萌
日本超人氣IP角色「吉伊卡哇」與「三麗鷗」強強聯手夢幻合體！最新打造「超市購物」主題快閃店，全場桃粉色風格並設置美式風格招牌燈與購物車，吉伊卡哇巨型氣球還穿著美樂蒂服裝；亮點商品有聯動限定造型Kiramekko、與糖果零食包裝的超市創意周邊商品。
Chiikawa×Sanrio Characters POP UP SHOP華山快閃店 活動資訊
地址：華山1914文創園區 西4館（台北市中正區八德路一段1號）
時間：2026年2月6日至4月6日11:00-19:00，除夕公休
免費入場
褲褲兔快閃店：破百款周邊商品！5大打卡點、拍貼機體驗
必吃超萌雞蛋糕、甜甜圈、漂浮草莓蘇打、珍奶等餐點，還有毛茸茸杯墊、絨毛抱枕、毯子與娃娃吊飾，票卡夾、貼紙、立牌、盲袋刺繡胸章、扭蛋印章及個人包包、帽子、襪子等破百款周邊商品；5大打卡點、拍貼機體驗都是亮點。
褲褲兔快閃店 活動資訊
地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
日期：2025年12月25日（四）至2026年2月23日（一）
時間：11:00-18:00（餐飲最後點餐時間17:30）
免費入場
2026全台免費景點快閃店「中部」：全台最萌嚕嚕米燈會、動漫嘉年華快閃店
📍2026「幸福蜜馬MOOMIN ON」：全台最萌嚕嚕米燈會
2026中台灣燈會以芬蘭國寶Moomin姆明一族為策展語彙，規劃七大主題展區，形塑一座可被行走與閱讀的城市展場。亮點必看全台首創IP機械主燈巨型姆明會划船，60米童話故事場景的異國夢幻沉浸式極光秀，是今年討論度最高的免費打卡景點。
燈會周邊商品特別融入「鐵馬」元素打造嚕嚕米小提燈，每日下午16:00開放排隊，4時30分限量發送；另有「拍姆明、送姆明」及「商圈打卡抽吊飾」活動。
2026中台灣嚕嚕米燈會「幸福蜜馬MOOMIN ON」活動資訊
地址：台中水湳中央公園 台中市西區民生路368巷1弄5號
時間：2月15日至3月3日／主燈展演18:00-22:00
免費入場
📍動漫嘉年華快閃店：《葬送的芙莉蓮》巨大寶箱怪登場
現場規劃四大超人氣動漫合影區，粉絲最推薦《葬送的芙莉蓮》打造巨大寶箱怪互動場景，可以實際參與合影體驗。另外還有鬼滅之刃、膽大黨、獵人、間諜家家酒進擊的巨人、莉可麗絲等IP周邊商品與期間限定優惠。
動漫嘉年華快閃店 活動資訊
地址：台中PARK2草悟廣場（台中市西區英才路534號1樓）
時間：2026年1月16日至3月15日 平日13:00-21:00、周末假日12:00-21:00
免費入場
📍高雄燈會「冬日遊樂園」：超人力霸王現身愛河
最大亮點當然是兩座高達15公尺的巨大「超人力霸王」（初代、迪卡）裝置，分別位於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角，及高雄在地「中信造船」研發之軍用級AI智控「中信五號」與10艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場。最佳觀賞點推薦：苓雅寮鐵橋、高雄流行音樂中心珊瑚礁群、鯨魚堤岸、16號碼頭。
冬日遊樂園則在高雄港16-18號碼頭設置免費遊樂設施，全新的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等共計22項機械與氣墊設施。
2026高雄燈會「高雄冬日遊樂園」活動資訊
地址：愛河灣（主展區）、16–18號碼頭
時間：即日起至3月1日
免費入場
資料來源：樂高「馬上添樂 玩轉新春」、吉伊卡哇x三麗鷗、超人力霸王氣墊遊樂園、褲褲兔快閃店 、2026中台灣嚕嚕米燈會、動漫嘉年華快閃店、2026高雄燈會超人力霸王「冬日遊樂園」
