民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，陸委會副主委梁文傑提到，李貞秀提交的中國除籍證明存在兩大疑點，格式與其他陸配案件不同，一般證明會詳列註銷身分的具體年月日，但李貞秀的文件僅模糊記載「1993年嫁台後即註銷」，這份文件直到2025年3月才提交給移民署。政治工作者周軒臉書發文質疑，李貞秀提交的文件來源不明，這並非個人問題，而是民眾黨審核機制的集體失職。列出時間軸，周軒指出，李貞秀於1993年來台結婚、1999年定居，直到2025年3月才完成除籍程序，代表她在2023年底接受民眾黨不分區提名時，法律上仍同時具備台灣與中國身分，不符合參選條件。梁文傑也補充說明，2004年《兩岸條例》修正前並無單一戶籍要求，因此李貞秀聲稱1999年就完成除籍的說法，與當時的法律沿革完全不符，台灣身分手續直到去年3月才算真正完成。周軒將矛頭指向民眾黨當時的「選舉決策委員會」，點名包含黨主席柯文哲、黃珊珊、高虹安等10位成員，這麼多位政壇大咖，竟然都沒發現李貞秀的國籍風險與文件異常，格外諷刺，「實在很難想像柯文哲那句『一個人走的快，一群人走得遠』到底是不是民眾黨的DNA。」