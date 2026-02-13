我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海巡署艦隊分署舉行600噸級蘭嶼巡防艦交船儀式，在交船儀式中，由中信造船公司董事長韓碧祥(左4)將蘭嶼巡防艦模型，致贈給海洋委員會副主任委員兼海巡署署長張忠龍(右4)，象徵600噸級蘭嶼巡防艦建造圓滿完成交付，以強化我國海疆的量能，提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海洋委員會副主任委員張忠龍致詞。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海巡署艦隊分署舉行600噸級蘭嶼巡防艦交船儀式，融入蘭嶼達悟(雅美)族文化元素，邀請來自蘭嶼的椰油國小學生進行表演。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署於今(13)日，在高雄市旗津區中信造船公司高鼎廠，舉行600噸級蘭嶼巡防艦交船儀式，期強化我國海疆的量能，提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。海巡署艦隊分署600噸級蘭嶼巡防艦交船儀式，是由海洋委員會副主任委員張忠龍主持，中信造船公司董事長韓碧祥、國安會副秘書長李問、海巡署副署長許靜芝、艦隊分署分署長黃宣凱等人與會，共同見證籌建海巡艦艇前瞻發展計畫的最新成果。海洋委員會副主任委員兼海巡署署長張忠龍表示，交船的600噸級蘭嶼巡防艦，是海巡署艦隊分署安平級巡防艦系列的第11艘，艦體全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務。張忠龍說，600噸級蘭嶼巡防艦，艦上配備高壓水砲與警備艇，具備消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力，而在應對中國灰色地帶襲擾方面，更具備速度之優勢，另採用低阻力船體設計與高適居性艙間，不僅提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。在交船儀式中，由中信造船公司董事長韓碧祥將蘭嶼巡防艦模型致贈給海洋委員會副主任委員兼海巡署署長張忠龍，象徵600噸級蘭嶼巡防艦建造圓滿完成交付，以強化我國海疆的量能，提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。此次蘭嶼巡防艦交船儀式，融入蘭嶼達悟(雅美)族文化元素，邀請來自蘭嶼的椰油國小學生進行表演，合唱美麗心蘭嶼，以音樂描繪蘭嶼海島風貌及自然景緻，展現對土地的深厚情感，以及演出傳統舞蹈海洋精神舞，借以祈求出航順利、平安的意涵，象徵海巡人員對蘭嶼巡防艦未來執行各項勤務，均能平安圓滿的期盼。張忠龍指出，我國與海洋相互依存，海洋既是國家發展的命脈，也是安全的屏障，為了守護國安、治安、平安，政府全力支持籌建海巡艦艇前瞻發展計畫，以及國安韌性特別預算等重要工作，將持續打造科技化、立體化、韌性化的海巡署，讓海巡署成為國家、國人及用海人最堅實的後盾。