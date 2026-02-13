我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jeremy（左）曬出和曹西平（右）生前合照。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

資深藝人曹西平（四哥）於2025年底驟然辭世，昨（12）日為他的67歲冥誕，乾兒子Jeremy透過臉書發文悼念自己的爸爸，感嘆寫下「你溫暖的愛，我一直都很珍惜。你不在我真的感覺心很空很無助。」同時透露自己為曹西平做了重大的決定，宣布四哥生前經營的飾品店擴編經營「是我送四哥最好的禮物。」Jeremy昨日透過「曹西平的粉絲愛團」臉書發文悼念曹西平，「今天2026/02/12是四哥的國曆生日，你說過不愛過生日，年紀大了，每天能過日子比較重要。雖然你這樣說，但是每逢過節都會給我一個紅包，並且寫上溫暖的話祝福我。你溫暖的愛，我一直都很珍惜。你的不在我真的感覺心很空很無助，但總說要準備好。哪天誰怎麼了，都要好好努力活下去，珍惜當下。」接著Jeremy也為曹西平準備了一份特別的「生日禮物」，他宣布將於2月21日、大年初五，正式開幕耳環店，「今年我一樣想送你一個禮物，在2026/2/21（六）大年初五西門II店開幕，我們會好好的過日子過生活 這也是我送四哥最好的禮物。」透露曹西平在天上絕對不會想看到親近的人們沉浸在難過中，因此他會盡力振作，這樣才能讓曹西平安心。曹西平於2025年12月29日被發現在三重住處猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈，消息曝光後震驚演藝圈與社會各界。警方指出，曹西平是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥於屋內，救護人員趕抵現場時，已確認其無呼吸心跳，且身體出現明顯屍斑，研判死亡多時。乾兒子Jeremy透露，曹西平生前長期受高血壓等慢性疾病所苦。對此，台大醫院醫師曾提醒，心血管疾病不可輕忽，因其發作往往毫無預警，被形容為「沉默的殺手」，包括男星高以翔、黃鴻升過去也都曾因相關心血管問題驟然離世，令人心痛。