「台美對等貿易協定」（ART）簽署，台美將進一步強化勞工權益，3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費等，以及5年內逐步精進勞工結社權等。勞動部長洪申翰今（13）日說，2月底發布企業防制強迫勞動參考指引，年後送修法草案，禁止留置勞工護照及重要文件。據貿易協定，台灣將採認《美國關稅法》第307條認定的強迫勞動產品禁止輸入我國，接軌國際勞動規範，提升我國產品在全球市場信任度；也將修法禁止留置勞工身分證件、3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費等，以及5年內逐步精進勞工結社權等。洪申翰下午在勞動部受訪表示，台灣在國際供應鏈角色越來越重要，國際也漸漸從過去談童工、暴力脅迫等將重點逐漸移向對移工的債務勞動上，台灣也必須要更重視強迫勞動議題，尤其當移工來台灣不用欠下大筆債務時，移工的失聯率就會大幅降低。他說明，春節後，2月底就會公布已擬好的「企業防制強迫勞動參考指引」，年後也會將禁止留置勞工護照及重要文件等修法條文版本送到立法院審議，後續將和經濟部組成輔導團隊，讓產業更理解強迫勞動議題。除了強迫勞動議題外，勞動部也將在5年內逐步精進勞工結社權，包含降低中小企業勞工籌組工會門檻、建立選擇或解散工會適當機制，完善適當罷工門檻，保障勞工爭議權行使。據《工會法》，現行籌組工會門檻為30人，但美方不希望工會門檻造成台灣中小企業籌組工會困難，後續會從國外規定及應有多少人數才能讓工會正常運作等方向思考後續修改方向。